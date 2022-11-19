مفتي الجمهورية يتقدم بخالص التهنئة للرئيس السيسى والشعب المصري بمناسبة نجاح تنظيم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 نوفمبر 2022 11:27 صباحاً - مفتي الجمهورية: الدولة المصرية وجهت رسالة سلام وأمن لكل العالم من أرض السلام

تقدم فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام ، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص وأصدق التهاني والتبريكات إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة النجاح الباهر الذي حققته قمة المناخ cop27 التى عقدت في مصر أرض السلام وبمدينة السلام بشرم الشيخ.

وأكد مفتي الجمهورية أن نجاح الدولة المصرية في عقد وتنظيم قمة المناخ cop27 وما شهدته من حضور كبار رؤساء الدول ورؤساء الحكومات على مستوى العالم يعكس المكانة الكبيرة والدور الرائد الذي تقوم به مصر على مستوى العالم، وأن مصر تمتلك أعظم حضارات العالم وليس غريبًا عليها أن تكون محور رسالة السلام والمحبة والتنمية لكل الإنسانية.

أشار مفتي الجمهورية إلى أن مصر حققت الكثير من المكاسب في مختلف المجالات بنجاحها الباهر في التنظيم الرائع لقمة المناخ وأن كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشافية والوافية سواء في قضايا المناخ والتغيرات المناخية أو القضايا الدولية المحورية الأخرى، التي أشاد بها كل قادة العالم والدول المشاركة، تعكس حكمة السيد الرئيس ورؤيته الثاقبة لمختلف القضايا الدولية والمشكلات التى باتت تؤرق العالم والكرة الأرضية.

وأوضح فضيلة المفتي أن الدولة المصرية وجهت رسالة للعالم أجمع بأن مصر أرض السلام والأمن والاستقرار وأن دعوات نشر الفوضى والتخريب لن تفلح مطلقًا في تنفيذ أجنداتها ومخططاتها الشيطانية نظراً للثقة الكبيرة التى تحظى بها القيادة السياسية لدى جميع أبناء الشعب المصري العظيم والمواطنين المخلصين لوطنهم والعاشقين لترابه.