البيئة تعرض بمؤتمر المناخ قصص نجاح خفض انبعاثات الاحتباس الحراري

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 نوفمبر 2022 11:27 صباحاً - شارك البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة بالمعرض المقام على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" بشرم الشيخ، ضمن فعاليات المؤتمر بالمنطقة الخضراء Green Zone.

يأتي ذلك في إطار تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزاري، مبعوث مؤتمر المناخ cop27، بمشاركة البرنامج في هذا المعرض بهدف تعزيز دور الوزارة في تقديم مشروعات صديقة للبيئة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام منخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات ومنها قطاع المخلفات وعرضها كقصص نجاح على العالم أجمع وما تضمنته من خطة مصر في مواجهة آثار تغير المناخ بتطبيق إدارة متكاملة للمخلفات لخفض انبعاثات الاحتباس الحراري وتحسين جودة الهواء من خلال الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في معالجة وإعادة تدوير المخلفات البلدية الصلبة وهو ما يعد من أهداف البرنامج الوطني لإدارة المخلفات لتوفير بيئة نظيفة وصحية وتحسين جودة الحياة للمواطن.

تم خلال المعرض عرض أنشطة وإنجازات البرنامج الوطني بمكونيه المالي والفني في المحافظات الأربع الواقعة في نطاق عمل البرنامج (قنا / اسيوط / كفر الشيخ / الغربية) وذلك من خلال وسائل الإيضاح المختلفة كشاشات العرض والنماذج المجسمة واللوحات الإلكترونية وغيرها من وسائل الإيضاح التكنولوجية الحديثة لعرض ما يتضمنه البرنامج من مشروعات ونماذج لقصص نجاح على أرض الواقع من خلال رفع كفاءة وإنشاء بنية تحتية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات تشمل إنشاء محطات وسيطة مصانع معالجة وتدوير، مدافن صحية، إغلاق المقالب العشوائية إلى جانب توريد معدات لعمليات جمع ونقل المخلفات وتقديم الخدمات الاستشارية من إعداد المخططات وتصميم المشروعات، الإشراف على الإنشاء وبدء التشغيل والمتابعة والمراقبة، بالإضافة إلى الدعم المؤسسي والفني لقطاع المخلفات، إنشاء وحدات إدارة المخلفات بالمحافظات تدريب ورفع كفاءة العاملين بها والعمل على مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في أنشطة إدارة المخلفات ممثلة في عمليات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن.

جدير بالذكر أن البرنامج يعمل على النهوض بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية في المحافظات الأربع من خلال تطبيق منظومة متكاملة للمخلفات بكافة مراحلها (الجمع، النقل، المعالجة والتخلص الآمن) والعمل على تطبيق خطة لغلق المقالب العشوائية والقضاء على التراكمات التي تتسبب في الاشتعال الذاتي وتلوث الهواء ومن ثم الحد من انبعاثات الاحتباس الحراري وتحسين جودة الهواء لا سيما في إطار إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كما يهدف البرنامج إلى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة والمحافظة على البيئة والصحة العامة والحد من التغيرات المناخية والبرنامج ممول من 4 جهات مانحة وهي الاتحاد الأوروبي (EU)، بنك التعمير الألماني KFW، هيئة التعاون الدولي الألماني GIZ، ووزارة الدولة للشئون الاقتصادية بالحكومة السويسرية SECO.