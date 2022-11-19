مها سالم تكتب لـ دوت الخليج: لماذا يحب المصريون قداسة البابا تواضروس الثانى؟

جدة - نرمين السيد - من حسن حظى أن اقتربت من عدد منهم ومن هؤلاء الأشخاص وفى مقدمتهم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، فعرفت عن قرب رجل وطنى بإمتياز، يقدم محبة الله والوطن دوما فى رسائله التى ينشرها كقائد للكنيسة المصرية وكشخصية ملهمة لكافة المصريين مسلمين ومسيحين، اجتمعوا على تقدير قداسته ودوره كأحد رموز الوطن الذى يعشق تراب أرضه بلا حدود، مصرى حتى النخاع فى بساطة كلماته وتواضعه الواضح وقوة معانيه وعمق رسائله.

أيقونة خالصة للعطاء وصاحب الدور الذى سيذكره التاريخ بمكانته الروحية والدينية جنبا إلى جنب مع دوره فى دعم الحفاظ على استقرار الوطن؛ ليمثل تاريخ تجليسه أبا للكنيسة القبطية ذكرى عزيزة على قلب كل وطنى، نظرًا لدوره العظيم ولمكانة الكنيسة التى تشكل والأزهر الشريف أحد أهم أعمدة المؤسسات الوطنية

وكأحد شهود عيان كواليس ثورة 30 يونيو، لن ننسى أبدًا كيف ساهم قداسته فى الحفاظ على الدولة فى أصعب السنوات وقت أراد لها أعدائها أن يجعلوا من الفتنة الطائفية خنجرًا مسمومًا يدمر الجسد الوطنى وتماسكه، فوقف بكل عزة وقوة وإيثار يجمع أحزانه وقت حرق الكنائس ويعلن بكل قوة: "وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن".

وطالما ألهمنى قداسته خلال متابعتى كلماته خلال عظات أو احتفالات شرفت بحضورها، فأجد فى دعواته للبناء والعطاء والإيثار معانى تناسب ما تلقيته فى منزلى وفى مدرسة الراهبات التى أدين لهم بقيمى التى نشأت عليها.

كما شرفت بحوارات مختلفة مع قداسته لبوابة الأهرام والأهرام المسائى، أحدثها شهادته للتاريخ التى انفردنا بها عن ذكريات قداسته فى نصر أكتوبر 73، وكلماته عن قواتنا المسلحة ورأى قداسته فى جيش مصر، "وتقديره للمقاتلين ووصفهم بالوحوش وترديده بسم الله.. الله أكبر" و"ماشيين فى إيدينا سلاح"، وتذكره لصوت الرئيس السادات ونص كلماته فى خطاب مجلس الشعب عقب النصر، وتوقفه عند ذكريات عزيزة فى 30 يونيو، وتقديره لقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وحكمته "وإزاى بياخد باله من كل حاجة" وكيف اجتمعت خلف قيادته رموز الدولة منذ أن كان وزيرا للدفاع لحماية وطن ينهب، وصولًا لاعتزاز قداسة البابا بكل جهود التنمية التى يحققها الرئيس فى مختلف ربوع الجمهورية، لذلك يحرص على نقل تلك الإنجازات إبراشياتنا بالخارج، كما يدعم تنظيم الرحلات لأبناء الجيل الثانى والثالث فى ملتقى لوجوس، ليكونوا قوة مصر الناعمة وخير سفراء للوطن حول العالم.

ومن تكرار حضورى مناسبات فى الكاتدرائية تابعت باهتمام الرسائل التى يحرص قداسة البابا تواضروس على نشرها بين أبناء الكنيسة ليصل رحيقها لقلوب المصريين جميعهم فى الداخل والخارج، قيم تقتلع التعصب الأعمى من جذوره، ورسائل تظهر تعامل قداسته مع المعارضين قبل المؤيدين بروح الأبوة الحقيقية، تزرع المحبة بين الجميع فيجنى ثمارها تقديرًا واحترامًا من المصريين، حتى وصلت ذروة التلاحم نتاج جهده خلال الاحتفال بنشر مذكرات قداسته بالتزامن مع العيد العاشر لتجليس قداسة البابا بعنوان "سنوات من المحبة لله والوطن".

الكتاب، صاحبة الفكرة ومن قامت بجهد جمعه الإعلامية الصديقة شيرين عبد الخالق، ليعكس "هذا الكتاب نفسه"، روح المحبة الصادقة بين أبناء الوطن ونجاح إذابة الفوارق للحد الذى يسمح بقيام إعلامية مسلمة بدور عظيم لتسجيل تاريخ رأس الكنيسة المصرية، فى عمل أدبى متميز وعن قناعة وتقدير، يوازيها مساحة الثقة التى منحها قداسته للإعلامية المتميزة.

تلك المحبة التى ألمسها شخصيًا خلال تعاملى مع قداسته بلا تحفظ ولا أى شبهة تمييز، على العكس أجد كل الدعم من قداسته والثناء على مهنيتى واجتهادى وإعطائى مساحات حوار وانفرادات، وهو ما ينعكس على شعورى بتقدير قداسته ومكانته بنفس تقدير أبناء الكنيسة.

شكرًا من كل قلبى قداسة البابا، فى يوم عيد التجليس العاشر الذى يعد منحة من السماء للوطن، فكل سنة وقداستك بصحة وسلامة، وكل التقدير لزرعك قيم الوطنية والمحبة فى القلوب والتى استحققت عنها مكانة استثنائية فى نفوس المصريين.

فخورة بقداستك بابا للإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ورمزًا من رموز جمهوريتنا الجديدة التى نشعر فيها أننا شعب واحد يقدر رموزه ويجلهم ويعطى لهم مكانتهم المستحقة.