مفتى الجمهورية يهنئ الرئيس بنجاح قمة المناخ cop27

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة النجاح الباهر الذى حققته قمة المناخ cop27 التى عقدت في مصر أرض السلام وبمدينة السلام بشرم الشيخ.





وأكد المفتى أن نجاح الدولة المصرية فى عقد وتنظيم قمة المناخ cop27 وما شهدته من حضور كبار رؤساء الدول ورؤساء الحكومات على مستوى العالم يعكس المكانة الكبيرة والدور الرائد الذى تقوم به مصر على مستوى العالم، وأن مصر تمتلك أعظم حضارات العالم وليس غريبًا عليها أن تكون محور رسالة السلام والمحبة والتنمية لكل الإنسانية.

وأشار المفتى إلى أن مصر حققت الكثير من المكاسب فى مختلف المجالات بنجاحها الباهر فى التنظيم الرائع لقمة المناخ وأن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشافية والوافية سواء فى قضايا المناخ والتغيرات المناخية أو القضايا الدولية المحورية الأخرى، التى أشاد بها كل قادة العالم والدول المشاركة، تعكس حكمة الرئيس ورؤيته الثاقبة لمختلف القضايا الدولية والمشكلات التى باتت تؤرق العالم والكرة الأرضية.

وأوضح المفتى أن الدولة المصرية وجهت رسالة للعالم أجمع بأن مصر أرض السلام والأمن والاستقرار وأن دعوات نشر الفوضى والتخريب لن تفلح مطلقًا فى تنفيذ أجنداتها ومخططاتها الشيطانية نظراً للثقة الكبيرة التى تحظى بها القيادة السياسية لدى جميع أبناء الشعب المصرى العظيم والمواطنين المخلصين لوطنهم والعاشقين لترابه.