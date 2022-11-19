مصر والصومال تبحثان التعاون فى مجال الثروة السمكية

جدة - نرمين السيد - استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أحمد حسن آدم وزير الثروة السمكية الصومالى، وبحث معه أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين فى مجال الثروة السمكية.





وخلال اللقاء رحب القصير، بالتعاون مع الأشقاء فى الصومال، مشيرا إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتقديم جميع أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة.

ومن جانبه قدم الوزير الصومالى، الشكر للقصير على إتاحة الفرصة لمقابلته، كما هنأ مصر على التنظيم الرائع لقمة المناخ cop 27 بشرم الشيخ ومستوى الحضور الكبير.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بملف الثروة السمكية، وكيفية دعم هذا القطاع الهام بالصومال الشقيق، واتفق الوزيران على التعاون فى تقديم الدعم الفنى والتدريب وبناء القدرات للأشقاء فى الصومال والاستثمار فى قطاع الأسماك هناك، ونقل الخبرة المصرية فى تأهيل الكوادر الصومالية للعمل فى تصدير الأسماك وحماية الشواطىء، وأجهزة المراقبة والتعاون فى مجال صناعة مراكب الصيد، وكذلك التعاون فى صيد أسماك التونة، وعمليات التصنيع والتغليف والتعبئة وتهيئة المنتج السمكى للتصدير إلى الخارج، وكذلك

استقبال المتدربين من الجانب الصومالى بشكل فورى وتدريبهم على الأنشطة السمكية والاستزراع السمكى بالمركز الدولى المصرى للزراعة.

وفى نهاية اللقاء اتفقا الوزيران على تحديث مذكرات التفاهم الموقعة فى عام 2015 بين الجانبين على أن يبدأ العمل بها فور الانتهاء من التوقيع عليها.

كما اتفق الجانبان على تحديد نقاط تواصل وتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم فى عضويتها خبراء من كل التخصصات الزراعية والسمكية والحيوانية والبيطرية على أن تجتمع بشكل دورى عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، وبعض قيادات الوزارتين والسفارة الصومالية بالقاهرة.