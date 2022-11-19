هيئة الدواء تشن حملة على الصيدليات المخالفة

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الهيئة ضبط عددا من المخالفات التى تنوعت بين أدوية مهربة، أو غير مسجلة، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلى المسؤول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، وأماكن غير مرخصة.

وتم ضبط أحد الأشخاص لتداوله أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة ومدرجة على جداول الجواهر المخدرة عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، بحوزته ما يقارب 1700 أمبول مخدر، كان يعتزم تداولها بأحد المصحات النفسية غير المرخصة، وتمكن مفتشو الهيئة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، من ضبط تلك المصحة بنطاق محافظة الجيزة، وإلقاء القبض على القائمين عليها، وتم مداهمة إحدى الصيدليات بمحافظة أسيوط، كان ينتوى توريد بعض المضبوطات أليها، وضُبط بها كمية من الأمبولات المسكنة للآلام مقلدة، صادر بشأنها منشورات ضبط وتحريز، بالإضافة إلى أقراص منشطات الجنسية المقلدة.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة، وتحريز المضبوطات المخالفة، وجاء إجمالى قيمة المضبوطات حوالى 900 ألف جنيه.

وفى سياق متصل، تم إيقاف صرف حصة الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية لعدد 12 صيدلية بنطاق محافظتى سوهاج ودمياط، لبيع تلك الأدوية بدون تذكرة طبية، وتحرير محاضر مخالفة بيع أعلى من السعر الجبرى، وضبط أدوية مخدرة غير مصرح بتداولها.

أهابت الدواء المصرية، بالصيادلة والمواطنين التواصل مع الهيئة عبر سبل التواصل المختلفة، فى حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن 15301، أو موقع الهيئة الرسمى، والموضح عليه آلية البحث للتأكد من تسجيل المستحضرات الدوائية بهيئة الدواء المصرية.

وتم خلال الحملات إعلام واطلاع المتواجدين بالمؤسسات التى تم المرور عليها بجميع المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية الخاصة بالسحب والتحريز، والمدعمة بالصور للتفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة، والتى يتم تحديثها بشكل دورى على الموقع الرسمى للهيئة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الصيدلية فى حال عدم وجود فواتير شراء هذه المستحضرات، وضد الجهات الموردة فى حال وجود تلك الفواتير.

يأتى ذلك فى إطار جهود هيئة الدواء المصرية، بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التصنيع والتخزين، ومقاومة الجرائم الإلكترونية