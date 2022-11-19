بدعوة من قنصل مصر.. وزيرة الهجرة تشارك فى لقاء المجلس المصرى البريطانى

جدة - نرمين السيد - شاركت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فى اجتماع المجلس المصرى فى بريطانيا، وذلك بدعوة من السفير محمد أبو الخير، قنصل عام مصر فى لندن، وبمشاركة الدكتور عبدالله هلال رئيس الرابطة، والدكتور ضياء الدين كامل، رئيس الجمعية المصرية للأطباء والمنسق الحالى للمجلس المصرى فى بريطانيا، ونخبة من رموز الجالية المصرية فى بريطانيا، على اختلاف تخصصاتهم.





وأوضحت السفيرة سها جندى، أن وزارة الهجرة حريصة على التواصل مع المصريين بالخارج فى شتى أنحاء العالم، وتعريفهم بجهود القيادة السياسية؛ لتحقيق التنمية فى مختلف المجالات، وبناء الإنسان فى الجمهورية الجديدة وعلى استعداد لرعاية اى مقترحات تنتج عن هذا الاجتماع. وتابعت وزيرة الهجرة، أننا نعمل على تذليل العقبات التى تواجه المصريين بالخارج وتقديم المزيد من المحفزات، بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، فى قطاعات الاستثمار والتصنيع والإسكان وغيرها. ورحبت الوزيرة بكافة المقترحات التى يقدمها المصريون بالخارج، مؤكدة أننا دائما ما نناقش مختلف الأفكار والمقترحات التى يقدمها أبناء الجاليات المصرية بالخارج، مؤكدة أنهم جزء من التنمية المستدامة التى تعمل عليها الدولة المصرية فى مختلف المجالات.

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