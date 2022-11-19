شكرى من مؤتمر COP27: هناك مواقف متناقضة تعيق الإجماع على قضايا المناخ

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفى على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP27، بشرم الشيخ، أننا علينا إبداء المرونة للتوصل إلى الأساس الذى يمكن البناء عليه فى قضايا المناخ.
وأوضح أننا سنواصل المفاوضات مع المجموعات المعنية، لأن هناك مواقف متناقضة تعيق الإجماع على قضايا المناخ، وما نقوم به هو تسهيل الوصول إلى إجماع، مناشدا مختلف الأطراف الوصول إلى إجماع.
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