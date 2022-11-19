ختام السيمينار السنوى التاسع للمجمع المقدس 

جدة - نرمين السيد - اختتم المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية صباح اليوم، السبت، السيمينار التاسع للمجمع المقدس والذى جرت فعالياته لمدة 4 أيام، فى مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، حيث تم بحث ومناقشة موضوع "الدور المجتمعى للكنيسة القبطية"، بمشاركة 116 عضوًا.





وتضمن جدول السيمينار 10 جلسات، بما فيها الجلستين الافتتاحية والختامية، نوقشت خلالها الخدمات التى تقدمها الكنيسة للمجتمع من خلال المدارس، بيوت المغتربين والمغتربات، المستشفيات، بيوت المسنين، دور الإيواء والملاجئ، بيوت ومراكز خدمة ذوى الاحتياجات الخاصة، بيوت ومراكز علاج الإدمان، وخُصِصَت الجلسة الثامنة لاستعراض الجهود الكنسية المقدمة من خلال مراكز التدريب المهنى، المشروعات الصغيرة، القروض، التوظيف.

شهد السيمينار عدة توصيات قدمها قداسة البابا تواضروس الثانى فى جلسته الختامية، كان من أبرزها التأكيد مساندة الكنيسة لجهود الدولة فى المشروعات التنموية من المحبة العملية، ولدعم مبادئ التعايش المجتمعى، مع ضرورة أن تتميز المشروعات الخدمية بالدقة والإبداع والضمير الصالح.

ويعقد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى شهر نوفمبر من كل عام سيمينار تتم خلاله دراسة موضوع رعوى واحد، بعد أن تعد له أبحاثًا ودراسات وتقارير على مدار العام.