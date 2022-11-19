«حياة كريمة» تبدأ المرحلة الثانية من مشروع تطوير قرية الدير بالأقصر (صور)

جدة - نرمين السيد - بدأ العمل فى المرحلة الثانية من مشروع تطوير قرية الدير بمركز إسنا جنوب محافظة اﻷقصر، ضمن مشروع "حياة كريمة" الذى يتم تنفيذه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ لتطوير وتنمية القرى المصرية، فى إطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ومحافظة اﻷقصر.





وتفقد وفد من وزارة التضامن الاجتماعى برئاسة محمد حسين الجبالى وكيل وزارة التضامن، والجهات المسؤولة، تنفيذ المشروع وسير العمل.

وصرح محمد حسين الجبالى، بأن المرحلة الثانية من المشروع تستهدف خدمة أكثر من 2000 نسمة لتشمل إعادة إعمار شاملة لـ64 وحدة سكنية استكمالا لأعمال المرحلة الأولى من المشروع والتى تضمنت خدمة أكثر من 33 ألف نسمة من خلال عمليات إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية وتقديم خدمات طبية ومساعدات اجتماعية.

وصرحت هناء حلمى الرئيس التنفيذى لإحدى المؤسسات الاجتماعية المسؤولة عن تنفيذ المشروع، بأن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن عمليات إعادة إعمار شاملة للمنازل التى تعانى من تدهور فى حالتها تشمل عمليات إعادة بناء بالأسمنت المسلح ليتكون كل منزل من غرفتين وصالة وحمام.

وأضافت أن المرحلة الثانية من المشروع فى قرية الدير جاءت بعد الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى والتى شملت أعمال تطوير شامل لكافة المنازل بنجع الفوال أحد النجوع التابعة لقرية الدير، وتم من خلالها إعادة بناء 94 منزلا وتطوير شامل للبنية التحتية تضمن أعمال إحلال وتجديد شبكة المياه وإنشاء محطة رفع مياه الصرف الصحى لربطها بخط طرد مع محطة الصرف الصحى الرئيسية الجارى تنفيذها بزرنيخ فى إطار المشروع القومى حياة كريمة.

هذا وقد قام الوفد بتفقد "أكاديمية العلماء الصغار" المشروع التعليمى الذى تم تنفيذه ضمن برنامج تطوير نجع الفوال من أجل إنشاء مدرسة للتعليم المبكر بطريقة المونتيسورى والتى تضم قسم خاص لتعليم الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وهى الأولى من نوعها بالأقصر التى تسعى لتقديم خدمة تعليمية متكاملة لفئة الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة.

ونجحت فى تعليم أكثر من 200 طفل من بينهم 50 طفلا من ذوى الاحتياجات الخاصة من أبناء نجع الفوال والمناطق المجاورة لها، وقد تضمن المشروع تدريب وتشغيل ما يقرب من الـ50 فتاة أصبحوا مؤهلين على تعليم الأطفال فى مرحلة التعليم المبكر على تعليم المونتيسورى والتعامل مع الأطفال من ذوى القدرات الخاصة.

وقد أشاد أعضاء الوفد بالمستوى التعليمى الذى يتم تقديمه للأطفال والانتظام فى سير العمل والوسائل التعليمية والخدمات المقدمة داخل الأكاديمية للأطفال فى مرحلة التعليم المبكر.