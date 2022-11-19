وزير الخارجية بمؤتمر المناخ: العالم الآن يراقبنا والوقت ليس فى صالحنا

وناشد شكرى - فى كلمة له خلال مؤتمر صحفى على هامش قمة المناخ المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ - جميع الأطراف إلى الوصول لاتفاق بشأن النقاط البالغة الأهمية والوقوف على أرضية مشتركة للعمل مع هذه القضايا وكذلك إيجاد سبل لمتابعة المضى فى الحفاظ ومجابهة التغير المناخى.
وأشار إلى أنه بعد النظر والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة تم إعداد النصوص بشأن عدة قضايا وتحديد التوازن فيها، مبينا فى الوقت ذاته أنها سوف تشكل الخطوة التى سوف يتم التحرك منها قدما، وأضاف أنه سوف يتم مواصلة التشاور مع المجموعات المعنية ومنحهم الفرصة لمراجعة هذه النصوص والتعليق عليها، وكذلك طرح بعض التعديلات اللازمة.
وأكد على توازن هذه النصوص، فضلا عن أنها تشكل الطفرات المحتملة التى يمكن تحقيقها وتوافر إجماع بشأنها، مشددا على وجود رغبة عارمة فى مجموعة العمل لاستكشاف ذلك، ومبينا فى الوقت ذاته أنه سيتم توفير الفرص لهم للقيام بذلك وتحمل المسؤولية من أجل التوصل إلى صيغة وسطية تصل إلى الإجماع، موضحا أن المسؤولية تقع عليهم للمضى قدما، ولفت إلى أنه سيقوم فى القريب بتقديم هذه المعلومات للسكرتير العام، قائلا "العالم الآن يراقبنا والوقت ليس فى صالحنا".
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