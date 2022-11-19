برعاية وزير التعليم العالى.. جامعة الجلالة تشارك فى فعاليات مؤتمر COP27

جدة - نرمين السيد - شاركت جامعة الجلالة فى عدة فعاليات وأنشطة على هامش انعقاد الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخى COP27 الذى تستضيفه جمهورية مصر العربية بمدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر الجارى، برعاية أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.





وأوضح محمد الشناوى القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، أن جناح جامعة الجلالة بالمنطقة الخضراء، استقبل وزراء التعليم العالى والبحث العلمى، والصحة والسكان، والبيئة، والموارد المائية والرى، والثقافة، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، وكذلك تم استقبال الوفود المُشاركة من كافة دول العالم، وتم تقديم شرحًا تفصيليًا حول جهود جامعة الجلالة فى تطبيق استراتيجية الاستدامة والتوصل إلى حلول لتوفير الموارد الطبيعية والحفاظ عليها.

وأضاف الشناوى، أن زوار جناح الجامعة أشادوا من بجهود طلاب الجامعة الدارسين بمجالات (الفنون والتصميم والعمارة)، فى تصميم وتنفيذ الجناح بالكامل من مواد مُعاد تدويرها، وأثنوا على دور جامعة الجلالة فى نشر الوعى بين طلابها وتشجيعهم على تطبيق مفهوم الاستدامة بما يتماشى مع أهداف خطة مصر 2030، مؤكدًا على اهتمام جامعة الجلالة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، للاعتماد على الطاقة الشمسية، ومدى تشجيع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لمثل هذه المبادرات.

وشارك مُمثلو جامعة الجلالة فى العديد من الندوات والأنشطة، حيث شارك محمد الشناوى بصفته رئيسًا لمؤسسة PRIMA، فى مناقشة مفتوحة تناولت دور النُظم الغذائية الزراعية المُستدامة فى ظاهرة تغير المناخ، وسلط الضوء كذلك على أهمية الشراكات الدولية فى البحث والابتكار.

كما شاركت رنا زيدان أمين عام جامعة الجلالة، كمُتحدث فى الجلسة التى أقيمت بعنوان "الأكاديمية والتغيرات المناخية"، وتحدثت فيها عما تبذله جامعة الجلالة من جهود للحفاظ على البيئة التى أنشئت فيها الجامعة، مشيرة إلى الدور المحورى الذى تلعبه الشراكات الدولية بين الجامعة، والعديد من الهيئات والمؤسسات العربية والأجنبية فى تنفيذ هذه الاستراتيجية.

وشارك عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الجلالة، فى حلقات نقاشية حول كيفية الربط بين مختلف وسائل القيادة والتعاون والتمويل، لتصبح أول جامعة خالية من الكربون فى مصر، كما تم تقديم عرضًا حول تأثير المناخ والطاقة بين مصر وجامعات تكساس، بالإضافة إلى المشاركة فى حلقة نقاش بعنوان: "كيف تعمل التكنولوجيا الواعية على إنقاذ الشعب المرجانية وإحياء التنوع البيولوجى البحرى"، كما تمت المشاركة فى مُناقشة مفتوحة تحت عنوان "دور القطاع الخاص فى مكافحة التغير المناخى".