محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة الإشغالات والتعدى على حرم الطريق

وذكر بيان صدر عن المحافظة اليوم، أن الحملات التى قام بها حى أول المنتزه أسفرت عن إغلاق وتشميع 10 محلات تجارية مخالفة للإجراءات الوقائية والتحفظ وضبط 630 حالة إشغالات متنوعة.
وقام حى الجمرك بإغلاق 4 مراكز تعليمية بنطاق الحى حرصا على سلامة وصحة الطلاب، وتفعيل مبادرة (بطاقتك حقوقك) لاستخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات بالمجان وبدون دفع غرامات، حيث تم تجديد واستخراج وتغيير بيانات بطاقات الرقم القومى لعدد 95 سيدة.
ونظم الحى ندوة توعوية بمدرسة الشهداء الرسمية لغات لتفعيل مبادرة لا للأكياس البلاستيكية، تناولت أهمية استخدام البدائل المناسبة الصديقة للبيئة للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام التى تؤثر على صحة الإنسان والمجتمع والبيئة.
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