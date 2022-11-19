فريق طبى بقصر العينى يستخرج «سيخ حديد» من صدر عامل بناء (صور)

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وهنأ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الفريق الطبى لجراحة الصدر والقلب بمستشفى قصر العينى، لنجاحه فى إجراء هذه العملية الجراحية الحرجة والخطيرة، مشيدًا بكفاءة وتميز الكوادر بمستشفيات جامعة القاهرة من أطباء وتمريض، وتمتعهم بمستويات علمية ومهنية متميزة، مؤكدًا حرص الجامعة على تطوير الخدمات الطبية والعلاجية والنهوض بها وتقديمها بجودة تليق بالمواطن المصرى، بما يساهم فى الارتقاء بالمنظومة الصحية فى مصر.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة منال المصرى، عميدة كلية طب قصر العينى، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، أن العملية الجراحية التى تم إجراؤها كانت على درجة كبيرة من الخطورة والدقة، حيث اخترق سيخ حديدى ظهر المريض والصدر بالكامل واستقر فى الجبهة الأمامية للصدر بجوار القلب مباشرة، مشيرة إلى أن العملية الجراحية تمت بمهارة فائقة للمحافظة على القلب دون أى تلامس وإصلاح الرئة للعمل بصورة طبيعية، بما ساهم فى سلامة المريض وبأن يكون فى صحة جيدة، موجهة الشكر لكل أعضاء الفريق الطبى القائمين بالعملية الجراحية.
جدير بالذكر أن الفريق الطبى الذى أجرى العملية الجراحية بنجاح ضم أساتذة من قسم جراحة القلب والصدر بكلية طب قصر العينى، وهم الدكتور جون ملطى، والدكتور محمد حسن، والدكتور أحمد محمد كامل، وكل من الدكتور محمود مصطفى، والدكتور أحمد مرتضى أساتذة تخدير جراحة القلب والصدر، تحت إشراف الدكتور إيهاب الشيحى، رئيس قسم جراحة القلب والصدر، والدكتور محمد عزام، مدير عمليات جراحة القلب والصدر، والدكتور حسام صلاح، المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة، والدكتور محمود عبد المنعم، مدير مستشفى الاستقبال والطوارئ، والدكتور محمد أبو الدهب، رئيس وحدة الحوادث.
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