وزير الاقتصاد الرقمى الأردنى: التعاون مع مصر دائما وأبدا يكون مثمرا وناجحا

جدة - نرمين السيد - وأضاف الهناندة، فى حوار مع مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالأردن على هامش فعاليات النسخة التاسعة من منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2022، والتى اختتمت فى البحر الميت أول أمس الخميس، أن توجيهات القيادة السياسية فى كلا البلدين ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى تدفع فى اتجاه المزيد من التعاون المشترك، مشيرا إلى أن نجاح المباحثات والتعاون يعود فى المقام الأول إلى حالة الخصوصية بين البلدين والتكامل فيما بينهما، مشيدا بالعلاقات المصرية الأردنية فى كافة القطاعات وخصوصا مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولفت إلى أن العلاقات بين القاهرة وعمان مميزة ولها نتائجها الإيجابية على الشعبين الشقيقين، ودائما ما تكون فيما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما وهذا ما تؤكد عليه أيضا القيادة السياسية فى كلا الدولتين دائما.

وحول المباحثات التى أجراها مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت على هامش المنتدى، كشف وزير الاقتصاد الرقمى والريادة الأردنى أن هذه المباحثات تأتى فى إطار سبل تعزيز التعاون بين مصر والأردن فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة المتعلقة بمجالات مراكز البيانات، والتحول الرقمى، والربط البينى، والبريد.

وأوضح أن المناقشات تناولت دفع سبل التعاون بين مصر والأردن فى مجال البنية التحتية الرقمية، مشيرا إلى أنه تم استعراض آخر التطورات والمستجدات الدولية فى مجال الاتصالات، والجهود التى تقوم بها مصر والأردن فى هذا القطاع.

ووصف الهناندة مباحثاته مع وزير الاتصالات بأنها مثمرة وجيدة للغاية وستكون لها نتائج إيجابية على التعاون بين مصر والأردن فى قطاع الاتصالات وفى العديد من مشتملات هذا القطاع، منوها بأن هناك حرصا من البلدين على دعم المزيد من التعاون والتنسيق والتكامل بين القاهرة وعمان.

وبشأن المشاركة المصرية بوفد رفيع المستوى فى مثل هذه المنتديات الدولية، أعرب الوزير الأردنى عن سعادته وسروره بالحضور المصرى رفيع المستوى والذى أيضا يؤكد قوة العلاقات المصرية الأردنية، وتابع أن الحضور المصرى مهم للغاية فى مثل هذه المنتديات والمؤتمرات الدولية التى تعقد بالأردن، موضحا أن مصر لديها من الخبرات والكفاءات بما يساهم فى نجاح مثل هذه المنتديات من خلال المناقشات المميزة والثرية بالمعلومات.

وأكد الهناندة أن الأردن يعول على الدعم المصرى للجهود التى تقوم بها الحكومة الأردنية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن مصر والأردن تجمعهما خبرات كبيرة فى هذا القطاع مما يعود بالنفع على المنطقة بأسرها.

ولفت إلى أن المنتدى نجح نجاحا كبيرا على خلفية الحضور الكبير الذى شهده حيث تجاوز عدد الحضور والمسجلين أكثر من 2500 شخص من دول مختلفة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هذا الحضور أثرى المناقشات وبالتالى المخرجات كانت جيدة للغاية بما يخدم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن المنتدى والحضور يثمن دور الأردن الرئيسى والمركزى فى قطاع تكنولوجيا المعلومات وخصوصا فى منطقة الشرق الأوسط وعالمنا العربى، مشددا على أن هذا الحضور والنجاح يؤشر على ثقة المستثمر فى قدرات وكفاءة الشركات الأردنية والشباب الأردنى والعربى.

وأعرب وزير الاقتصاد الرقمى والريادة الأردنى عن تطلعه إلى مزيد من المنتديات والمؤتمرات والمناقشات فيما يخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن التحول الرقمى بات هو التحدى الحقيقى أمام الحكومات وعليها التحرك فيه بسرعة كبيرة وكفاءة عالية وهذا ما يحدث فى الأردن حاليا.

كانت فعاليات النسخة التاسعة من منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2022، قد اختتمت أول أمس الخميس فى منطقة البحر الميت، وشارك وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت فى المنتدى، وأجرى مباحثات مع وزير الاقتصاد الرقمى والريادة الأردنى، حول سبل تعزيز التعاون بين مصر والأردن فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة المتعلقة بمجالات مراكز البيانات، والتحول الرقمى، والربط البينى، والبريد.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مداخلة فى إحدى جلسات الحوار بالمنتدى، أن بناء الإنسان العربى هو حجر الزاوية لأى نهضة رقمية تتطلع إلى تحقيقها الشعوب العربية، وذلك لن يتأتى إلا من خلال إعداد جيل قادر على تطويع مختلف التكنولوجيات لصالح المجتمع، مشيرا إلى أن الشباب العربى متى أتيحت له الفرصة لتحصيل المعرفة والعلم اللازم فإنه قادر على بناء مجتمع رقمى.

يذكر أن منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعد واحداً من أشهر وأكبر المؤتمرات المعنية بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال على مستوى المنطقة، ويقام كل عامين تحت رعاية العاهل الأردنى.

ويهدف المنتدى إلى إبراز دور التكنولوجيا فى إيجاد حلول للتحديات العالمية الملحة التى تواجهها معظم الدول، خاصة مع التأثير الكبير لجائحة كورونا، حيث يناقش الكثير من الموضوعات، أهمها، الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا المالية والصناعات الذكية، كما يتضمن المنتدى معرضا يضم أجنحة لشركات محلية وعربية ودولية، وأجنحة وطنية تضم شركات من مختلف دول المنطقة والعالم، منها شركات مصرية، بما يتيح فرصا للتشبيك مع الشركات الأردنية.