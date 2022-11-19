الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس خريفى مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.. بينما يسود طقسا مائل للبرودة ليلا على أغلب أنحاء الجمهورية.





وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء فيما تكون كثيفة أحيانا على الوجه البحري، إلى جانب أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :-

العظمى الصغرى

القاهرة 26 16

العاصمة الإدارية 26 16

6 أكتوبر 25 15

بنهــــا 25 16

دمنهور 25 16

كفر الشيخ 25 15

المنصورة 25 16

دمياط 24 15

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 27 16

السويس 26 15

الزقازيق 26 16

شبين الكوم 26 15

طنطا 25 16

شلاتين 27 21

الإسكندرية 26 17

العلمين الجديدة 25 15

وادى النطرون 25 15

مطروح 27 16

السلوم 28 15

سيوة 26 11

العريش 24 14

رفح 23 13

الطور 26 16

كاترين 18 08

رأس سدر 26 18

نخل 23 07

طابا 25 15

نويبع 25 14

حلايب 23 19

شرم الشيخ 27 22

الغردقة 26 21

مرسى علم 27 22

الفيوم 26 14

بنى سويف 26 13

المنيا 26 12

أسيوط 27 13

سوهاج 27 14

قنا 27 16

الأقصر 28 15

أسوان 29 17

الوادى الجديد 26 12

أبو سمبل 26 16

أبو رماد 26 22

رأس حدربة 23 19