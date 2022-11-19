محافظ جنوب سيناء يوجه الشكر لجميع المشاركين فى إنجاح مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - وجه خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الشكر لجميع المشاركين فى نجاح مؤتمر تغير المناخ، من الجهاز التنفيذى والوزارات والجهات المعاونة والشركات المنفذة، ورجال الأعمال وعمال النظافة وسائقى التاكسى بشرم الشيخ، وكل من ساهم وبذل الجهد والعرق لإنجاح مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.





ووجه المحافظ الشكر والتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتوجيهاته ونجاح المؤتمر الذى أبهر العالم تنظيما ونظافة وسحرا وجمالا أشاد به جميع الوفود، وشكر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لجولاته ومتابعته، وجميع الوزراء مثمنأً جهود الدولة فى إنجاح المؤتمر. جاء ذلك خلال كلمة المحافظ فى الحفل الفنى الذى نظمته محافظة جنوب سيناء، بالتعاون مع وزارة الثقافة، وبحضور كثيف من مواطنى شرم الشيخ، ووجه المحافظ الشكر للدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة للحالة الفنية والزخم بإحياء ليالى شرم الشيخ بثمان فرق فنون شعبية تابعة لوزارة الثقافة طوال ايام المؤتمر والتى شاركت فى حفل الليلة ايضا وهى فرق العريش، والشرقية، واسوان، والحرية للفنون الشعبية، والاسماعيلية، وسوهاج، والتنورة التراثية، وبورسعيد، بالإضافة لفرقة التلقائيين بجنوب سيناء. وفى ختام الحفل كرم المحافظ نماذج للهيئات والشركات المشاركة فى الإعداد فى مؤتمر تغير المناخ، بالإضافة لمكافآت مالية للعاملين بالجهاز التنفيذى بالمحافظة.

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