انقطاع المياه اليوم عن مناطق بالإسكندرية لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - وأشارت شركة مياه الإسكندرية، إلى أن انقطاع المياه يأتى بسبب أعمال النقل لخط رئيسى 1500م، مما يؤدى إلى انقطاع المياه عن مناطق المندرة والمعمورة وأبو قير، حيث سيتم الإحلال والتجديد لخط رئيسى الناقل للمياه من محطة السيوف ومحطة المهمورة بمنطقة عزبة البحر، وسوف يتم إعادة ضخ المياه بعد أعمال الإصلاح.
وناشدت المواطنين توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجة يرجى الاتصال على رقم 125 من أى خط أرضى أو على 035815700
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