قطع الكهرباء عن مناطق بالمنصورة 3 ساعات اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه سيتم فصل الكهرباء صباح اليوم السبت من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة الثامنة صباحا، فى ذات اليوم عن بعض المناطق بمدينة المنصورة لإجراء الصيانة الدورية على لوحة توزيع الكهرباء بمعرفه قطاع كهرباء جنوب الدقهلية





وتكون المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربى والتى يتم فصل الكهرباء عنها هى منطقة شارع الجامع بمدينة السلام وشارع عبد السلام عارف منطقة الموقف الجديد وجزء من عزبة الشال وجزء من مدينة مبارك وتقسيم الشئون الاجتماعية وشارع 10 بعزبة عقل ومطاحن الطويل ومنطقة امام المستشفى الدولى والعيادات الخارجية بالمستشفى والمنطقة خلف السجن العمومى واستاد المنصورة وذلك بنطاق حى شرق المنصورة. ووجه مختار، الدكتور عمرو عبد العاطى رئيس حى شرق المنصورة للتنسيق مع مسئولى قطاع الكهرباء لإتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة وسرعة عودة التيار الكهربى فى الموعد المقرر لتلبية احتياجات المواطنين. وأهابت محافظة الدقهلية المواطنين قاطنى المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء وكافة المصالح والهيئات والشركات ومديريات وقطاعات الخدمات والمستشفيات والمخابز الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.

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