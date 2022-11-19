الأنبا إبراهيم إسحق يترأس الجمعية العمومية لأمانة المدارس الكاثوليكية

جدة - نرمين السيد - ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، اليوم الجمعة، الجمعية العمومية للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، وذلك بمدرسة العائلة المقدسة، بالفجالة.





جاء ذلك بمشاركة الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية، وكلاوديو لوراتى، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، المطران جان مارى شامى، النائب البطريركى العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، والخورأسقف بولس ساتى للفادى الأقدس، المدبر البطريركى للكلدان، ورئيس الطائفة بمصر، وممثل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، لدى الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، بالإضافة إلى الأب مراد مجلع، الخادم الإقليمى للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والأمناء الفرعيين للأمانات الفرعية، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان، والراهبات، وأعضاء مجالس الإدارات. يأتى ذلك لانتخاب الأمين العام الجديد، لانقضاء فترة أمانة القمص أنطونيوس غطاس، وأسفرت الانتخابات بالتزكية عن تنصيب الأب رومانى أمين، أمينًا عامًا لمدة أربع سنوات مقبلة.

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