كيف تشارك فى مبادرة «ابدأ»؟

جدة - نرمين السيد - وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.

رؤية المبادرة

أن تسهم المبادرة الوطنية للصناعة (ابدأ) فى تشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

طرق التواصل مع "ابدأ"

1- من يرغب بالتواصل المباشر مع مبادرة "ابدأ" يرجى الدخول على الموقع الإلكترونى الرسمى أدناه - وذلك حسبما أفادت الصفحة الرسمية للمبادرة:

https://ebda.com.eg/

2- اختيار "تواصل معنا"

3- تحديد الفئة التى تنتمى إليها وتسجيل بياناتك للتواصل معك فى أقرب

