ضمن مبادرة باب رزق.. محافظ الإسكندرية يمد فترة إقامة المعرض الخيرى

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، اليوم الجمعة، المعرض الخيرى المقام فى إطار مبادرة "باب رزق" والتى أطلقها المحافظ خلال الاحتفال بانتهاء موسم الصيف 2022 الشهر الماضى، لدعم الحرف اليدوية وتوفير فرص لأصحاب الحرف البسيطة لكسب الرزق ومواجهة غلاء المعيشة.





يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاهتمام بالبسطاء ودعم المشروعات الصغيرة وتشجيع المنتجات الحرفية واليدوية.

وخلال تفقده للمعرض، أعلن الشريف، عن الاستمرار فى إقامة معارض ضمن مبادرة "باب رزق" على بعض الشواطئ لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من العارضين للمشاركة وعرض منتجاتهم خلال الأيام المشمسة فى موسم الشتاء، مشيدا بتنظيم المعرض وتنوع المنتجات وأن أسعارها فى متناول الجميع كما ثمن جودة المنتجات.

وقال الشريف، إنه بعد ما شاهده من إقبال على المعرضات وتشجيعا للعارضين كلف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بقيادة جمال رشاد بمد فترة المعرض يومين آخرين ليصبح عدد أيام المعرض 5 أيام من أمس الخميس وحتى يوم الإثنين الموافق 21 نوفمبر من الساعة 11 صباحاً حتى 7 مساء.

وأكد أنه تقدم للمشاركة فى مبادرة "باب رزق" منذ أن تم الإعلان عنها ما يزيد عن 300 عارض، وتم اختيار 100 عارض من صغار المنتجين وأصحاب الحرف البسيطة للمرحلة الأولى، لعرض وبيع منتجاتهم على شاطئ السرايا العام بالمجان، مشيرا إلى أنه تم مراعاة أثناء الإختيار، المرأة المعيلة وأبنائنا من ذوى الهمم، والسيدات من محاربات السرطان، والشباب المجتهد الذى لم تتاح لهم الفرصة لعرض منتجاتهم بشكل جيد وعلى شريحة كبيرة، وكذلك الأخوة من الجاليات العربية من السودان واليمن وسوريا، مؤكدا أن الإسكندرية مدينة حاضنة لجميع الثقافات والحضارات على مر التاريخ.

ومن ناحية أخرى، شن حى شرق الإسكندرية برئاسة الدكتورة رباب مدنى، حملة مكبرة اليوم تمكنت من إيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن أعمال تقسيم مبانى بالدور الأول علوى أمام موقف سيارات التقل الثقيل شارع بطل السلام واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حملات المتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أى أعمال بناء مخالف واتخاذ جميع الإجراءات القانوينة الرادعة تجاه أى مخالف.