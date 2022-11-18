الأرصاد: طقس السبت خريفى مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 26

جدة - نرمين السيد - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس خريفى مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية.





أما ليلا فيسود طقس مائل للبرودة على جميع أنحاء البلاد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:- العظمى الصغرى

القاهرة 26 16

العاصمة الإدارية 26 16

6 أكتوبر 25 15

بنهــــا 25 16

دمنهور 25 16

كفر الشيخ 25 15

المنصورة 25 16

دمياط 24 15

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 27 16

السويس 26 15

الزقازيق 26 16

شبين الكوم 26 15

طنطا 25 16

شلاتين 27 21

الإسكندرية 26 17

العلمين الجديدة 25 15

وادى النطرون 25 15

مطروح 27 16

السلوم 28 15

سيوة 26 11

العريش 24 14

رفح 23 13

الطور 26 16

كاترين 18 08

رأس سدر 26 18

نخل 23 07

طابا 25 15

نويبع 25 14

حلايب 23 19

شرم الشيخ 27 22

الغردقة 26 21

مرسى علم 27 22

الفيوم 26 14

بنى سويف 26 13

المنيا 26 12

أسيوط 27 13

سوهاج 27 14

قنا 27 16

الأقصر 28 15

أسوان 29 17

الوادى الجديد 26 12

أبو سمبل 26 16

أبو رماد 26 22

رأس حدربة 23 19

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