أندريه زكى: الهيئة الإنجيلية تخدم أكثر من 4 ملايين مواطن (صور)

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ورحب الدكتور القس أندريه زكى، برئيسة مؤسسة الخبز من أجل العالم، مقدمًا عرضًا لنشاط الهيئة الإنجيلية خلال الوقت الماضى.
وقال رئيس الإنجيلية، خلال كلمته: "تساهم الهيئة الإنجيلية فى خدمة أكثر من 4 ملايين مواطن، ونعتز بمشاركتنا فى جميع المبادرات الرئاسية، والتى تعكس قدرة الدولة المصرية والمجتمع المدنى على حماية الأمن الغذائى المصرى، ونعمل بكل طاقتنا وخبراتنا فيها".
كما استعرض قيادات الهيئة الإنجيلية أهم أنشطة الهيئة بوحداتها المتنوعة فى مجال التنمية والحوار والمشروعات الصغيرة والاستثمار، بجانب عرض لمشاركاتها فى المبادرات الرئاسية، حياة كريمة والتحالف الوطنى، وذلك فى مختلف محافظات مصر.
ومن جانبها أشادت Dagmar بالدور الفعال لنشاط الهيئة الإنجيلية فى خدمة المجتمع المصرى دون تمييز، وأكدت على اعتزازها بالتعاون المثمر مع الهيئة، كما عبرت عن سعادتها الكبيرة بزيارة عدد من المواقع التنموية للهيئة فى مختلف مجالات العمل.
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