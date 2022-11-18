أندريه زكى: الهيئة الإنجيلية تخدم أكثر من 4 ملايين مواطن (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الجمعة، الدكتورة Dagmar Pruin رئيسة مؤسسة خبز من أجل العالم، وLutz Wollziefer مدير مكتب الشرق الأوسط بنفس الهيئة، وذلك بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية، بحضور عدد من قيادات الهيئة.





ورحب الدكتور القس أندريه زكى، برئيسة مؤسسة الخبز من أجل العالم، مقدمًا عرضًا لنشاط الهيئة الإنجيلية خلال الوقت الماضى.

وقال رئيس الإنجيلية، خلال كلمته: "تساهم الهيئة الإنجيلية فى خدمة أكثر من 4 ملايين مواطن، ونعتز بمشاركتنا فى جميع المبادرات الرئاسية، والتى تعكس قدرة الدولة المصرية والمجتمع المدنى على حماية الأمن الغذائى المصرى، ونعمل بكل طاقتنا وخبراتنا فيها".

كما استعرض قيادات الهيئة الإنجيلية أهم أنشطة الهيئة بوحداتها المتنوعة فى مجال التنمية والحوار والمشروعات الصغيرة والاستثمار، بجانب عرض لمشاركاتها فى المبادرات الرئاسية، حياة كريمة والتحالف الوطنى، وذلك فى مختلف محافظات مصر.

ومن جانبها أشادت Dagmar بالدور الفعال لنشاط الهيئة الإنجيلية فى خدمة المجتمع المصرى دون تمييز، وأكدت على اعتزازها بالتعاون المثمر مع الهيئة، كما عبرت عن سعادتها الكبيرة بزيارة عدد من المواقع التنموية للهيئة فى مختلف مجالات العمل.