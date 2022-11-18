مشاركون فى cop27 يهنئون السيسى بعيد ميلاده: كل سنة وحضرتك طيب ومصر منصورة

جدة - نرمين السيد - وقال المشاركون فى التهنئة للرئيس السيسى، على هامش مشاركتهم فى قمة المناخ cop27 المنعقدة فى شرم الشيخ: "كل سنة وحضرتك طيب ودائما مصر منصورة ورايتها عالية، كل سنة وحضرتك طيب يا ريس، كل سنة وأنت طيب ودائما الأب الحنون لذوى الاحتياجات الخاصة وربنا يزيدك ويبارك فيك يا ريس".
وانطلقت فعاليات قمة المناخ يوم 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وكان من المقرر انتهاء أعمال القمة اليوم، إلا أن سامح شكرى وزير الخارجية، أكد استمرار الأعمال حتى يوم 19 نوفمبر.
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