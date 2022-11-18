مدرب بلجيكا: منتخب مصر أعطانا درسًا قويًا سيكون حافزًا لنا في المونديال

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 نوفمبر 2022 09:30 مساءً - علق الإسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا على خسارة فريقه من منتخب مصر في المباراة الودية التي أقيمت اليوم.

وقال مارتينيز في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الكويت الرياضية: "هذه الخسارة أعطتنا دروسًا كثيرة ولكن في أول المباراة خسرنا باتشواي لأن المنافس سبب له بعض الإزعاج، ومصر قدمت مباراة كبيرة واقدم لهم التهنئة”.

وواصل المدير الفني لبلجيكا: "هذه الهزيمة حافز أكبر لنا قبل كأس العالم، وهذا الجيل قدم الكثير وبالتأكيد سيظهر جيلًا أفضل".

حقق منتخب مصر فوزا مثيرا على نظيره البلجيكي بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعتهما على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت، فى إطار استعدادات الفراعنة لمباراتي مالاوي بتصفيات أفريقيا المقرر لها مارس من العام المقبل، فيما كانت المباراة بروفة أخيرة لمنتخب بلجيكا استعدادا لكأس العالم.

سجل هدفى منتخب مصر مصر مصطفى محمد فى الدقيقة 34 ومحمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 46، بينما سجل هدف بلجيكا اللاعب البديل أوبندا بالدقيقة 73.

لعب المنتخب بتشكيل كالتالي: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، على جبر، محمد حمدي، وفي خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، محمود حمادة، والهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد".

فيما جاء تشكيل بلجيكا كالتالي: "في حراسة المرمى تيبو كورتوا، وفي الدفاع ألدرفيلد، ديباست، زياتي، كاستاني، وفي وسط الملعب فيستيل، فانكين، كاراسكو، ودي بروين، وفي الهجوم هازارد وباتشواي".