مصر تشارك غدا فى المنتدى العالمى للسياحة العلاجية بالأردن

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس جمعية المستشفيات الخاصة رئيس المنتدى الدكتور فوزى الحمورى، قال إن الجهات الحكومية والخاصة المصرية أكدت مشاركتها فى المنتدى الذى يعقد بحضور أكثر من 750 متخصصا عالميا من أكثر من 50 دولة عربية وأوروبية وإفريقية.

وأضاف أن المشاركة المصرية كالعادة ستكون فعالة ومثمرة نظرا لتبادل الخبرات الأردنية المصرية فى جميع القطاعات وخصوصا القطاع الطبى، موضحا أن هناك تعاونا وتنسيقا مثمرا بين القاهرة وعمان فى هذا القطاع.

ولفت إلى أن الدعوة وجهت إلى وزارة الصحة المصرية للمشاركة فى هذا المنتدى الذى يعد الأكبر من نوعه من حيث المشاركة العالمية، مؤكدا أن مصر لديها خبرات كبيرة فى قطاع السياحة العلاجية.

وأشار إلى أن الوفد المصرى سيطلع على التجربة الأردنية فى قطاع السياحة العلاجية، وسيتم تبادل وجهات النظر بين البلدين، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون مع مصر وكافة البلدان العربية فى هذا القطاع.

ونوه الحمورى، إلى أن الأردن سيكون على موعد مع أكبر منتدى للسياحة العلاجية والسفر الصحى على مستوى العالم والذى تنظمه الجمعية بالشراكة مع وزارة الصحة الأردنية وهيئة تنشيط السياحة الأردنية وبالتعاون مع اتحاد المستشفيات الدولى والمجلس العالمى للسياحة العلاجية واتحاد المستشفيات العربية بالجامعة العربية، تحت رعاية الملك عبدالله الثانى خلال الفترة 19 -21-11-2022.

وأوضح أن المنتدى سينظم العديد من جلسات النقاش وورش العمل لمناقشة الموضوعات الهامة والرئيسة بشأن السياحة العلاجية والسفر الصحى، موضحا أن أكثر من 70 متحدثا سيشاركون فى 11 جلسة أولها ستكون الجلسة الوزارية بعنوان: التوسع فى السفر الصحى، الطريق إلى الأمام بعد التعافى من جائحة كورونا حيث سيشارك فيها وزراء أردنيون وعرب بالإضافة إلى مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتورة هيفاء أبو غزالة.

وتابع أنه تمت دعوة عدد كبير من أصحاب القرار فى الدول المستهدفة المعنيين بتحويل المرضى للخارج للمشاركة فى المنتدى والاطلاع على الإمكانيات الكبيرة المتوفرة فى الأردن، كاشفا عن تنظيم معرض على هامش المنتدى تشارك فيه المستشفيات المعنية بالسياحة العلاجية وشركات الأجهزة والمعدات الطبية وشركات الأدوية والتأمين والبنوك وغيرها، فيما سيوفر المنتدى فرصة للتعاون بين مقدمى ومشترى الخدمات الصحية وتوقيع اتفاقيات ثنائية.