«الزراعة» عن تأمين احتياجات الغذاء للمصريين: نزرع حاليا 9.7 مليون فدان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 نوفمبر 2022 08:28 مساءً - استعرض برنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أبرز المشروعات القومية الضخمة التي نفذتها مصر بقطاع الزراعة في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

بدوره، قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن المشروعات العملاقة في قطاع الزراعة، تعكس اهتمام الدولة المصرية به، حيث وصلت مساحة الأراضي المنزرعة إلى 9.7 مليون فدان، منها 5 ملايين فدان جرت باستصلاح الأراضى الجديدة.

أضاف القرش، فى مداخلة هاتفية للبرنامج، أن المشروعات القومية في قطاع الزراعة تستهدف تأمين الغذاء للمصريين، وبدون هذه المشروعات كانت واجهت مصر أزمة حقيقية في نقص الغذاء مثل كثير من دول العالم، ومن الأهمية أن قامت مصر بزيادة إنتاجية الأراضي باستنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية، حيث كانت إنتاجية فدان القمح قبل 2014 فقط 12 أردبا، وحاليا وصل إلى 20 أردبا للفدان الواحد.

وأوضح: "مصر تنفق ملايين من الجنيهات لتطوير نظم الري الحديثة لتعود بالنفع على الإنتاجية، ووصلت الأصناف الجديدة من التقاوي إلى 18 صنفا من المقاومة للتغيرات المناخية التي تؤثر بشدة على كافة المزروعات.