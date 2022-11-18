مبادرة المتحدة للطفل.. نصائح لاحتواء تمرد المراهقين (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويكشف دوت الخليج عن نصائح لاحتواء تمرد المراهقين: وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "مبادرة توعية الطفل" لمساعدة الأطفال فى بداية حياتهم لتعليمهم قيم مجتمعهم المصرى، فى ظل التطور الإلكترونى.

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