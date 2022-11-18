قمة المناخ.. وزيرة البيئة تتفقد جناح الموضة والأزياء بالمنطقة الخضراء

جدة - نرمين السيد - أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزارى مبعوث مؤتمر المناخ، جولة بالمنطقة الخضراء المقامة بمؤتمر الأطراف الـ27 لاتفاقية الأمم المتحدة المعنية بالتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ، وتفقدت الجناح المتعلق بالموضة والأزياء المستدامة والتى تم إدراجها لأول مرة ضمن فعاليات مؤتمرات المناخ، بمشاركة عدد من الهيئات والشركات والمصانع المصرية العاملة فى قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات والغزل والتصميم والموضة.





وقدمت الوزيرة الشكر لكل القائمين على هذا الجناح من مصممين وعارضين مصريين، وشباب ممن ساهموا فى دعم الصناعة المصرية وقدموا نماذج مشرفة تعكس قدرة صناعة الموضة والأزياء على مواجهة التغيرات المناخية. وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الجناح الخاص بالموضة والأزياء المستدامة قدموا أحدث ما تم التوصل إليه فى مجال إعادة التدوير وتحويل مخلفات صناعة المنسوجات والملابس إلى فرصة يمكن أن تساهم فى النمو الاقتصادى المستدام وترسيخ مبادئ الاقتصاد الدوار، تماشيًا مع تبنى العالم لمبادئ الاستدامة وإعادة التدوير فى صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والموضة والأزياء، وإثباتًا لقدرة الصناعة المصرية على مواكبة أحدث التطورات العالمية. وأكدت مبعوث مؤتمر المناخ أن وزارة البيئة حرصت على أن يكون مؤتمر المناخ مؤتمرًا شموليًا للتنفيذ يجمع كل الأطياف من مرأة، شباب، أطفال، مصممين أزياء، رسامين، فنانين، مجتمع مدنى وغيرهم، لأنه لا يمكن أن يتحقق التنفيذ دون مشاركة الجميع، مضيفةً أن الوزارة اهتمت بأن تصمم المنطقة الخضراء بالقرب من المنطقة الزرقاء وأن تناقش نفس الأيام الرسمية التى تم وضعها بالمنطقة الزرقاء، حيث تضمنت المنطقة الخضراء العديد من الندوات، فى جميع المجالات، وبالحديث عن منطقة الأزياء والموضة فقد ضمت الندوات الخاصة بها خبراء الموضة والأزياء وصناعة المنسوجات لمناقشة أهمية تبنى صناعة الموضة الخضراء والمستدامة وتقديم حلول للحد من التأثير البيئى للأزياء على التغيرات المناخية، وغيرها من الموضوعات المتعلقة باستدامة الموضة والمنسوجات.

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