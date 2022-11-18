البابا تواضروس يستقبل عددا من الأساقفة (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، اليوم الجمعة، الأنبا ساويرس أسقف ورئيس ديرى القديس الأنبا توماس بالخطاطبة وسوهاج، والشهيد مار بقطر بالخطاطبة، والأنبا توماس الأسقف العام للشؤون الديرية، وناقش معهما قداسة البابا بعض الموضوعات المتعلقة بالعمل فى الديرين.





كما استقبل قداسة البابا تواضروس، الأنبا إبراهام، الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس، وتم خلال اللقاء مناقشة بعض الملفات المسؤول عنها نيافته. واستقبل البابا تواضروس، أيضا الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، وذلك لاستشارة قداسة البابا فى بعض الأمور المتعلقة بخدمته الرعوية. تأتى اللقاءات على هامش سيمينار المجمع المقدس المنعقد حاليًا بمركز لوجوس بوادى النطرون.

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