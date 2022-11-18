وزير المناخ اليابانى يؤكد تطلع بلاده للتعاون مع مصر فى مجال الطاقة الجديدة

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية سامح شكرى رئيس مؤتمر COP27، اليوم الجمعة، مع نيشيمورا اكيهيرو وزير المناخ اليابانى التعاون الثنائى بين البلدين فى المجالات المرتبطة بالبيئة وتغير المناخ والتعليم.





ويأتى اللقاء على هامش فعاليات الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقدة بشرم الشيخ.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء يأتى فى إطار الحرص الذى يوليه الوزير شكرى، بصفته رئيس مؤتمر المناخ، على التواصل مع جميع الأطراف والاستماع لرؤى مختلف الدول حول مختلف الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر بهدف تعزيز جهود تحقيق التوافق.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير اليابانى أكد من جانبه حرص بلاده على نجاح مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، أخذا فى الاعتبار اهتمام اليابان الكبير بقضية تغير المناخ ومساعيها المتواصلة لتعزيز عمل المناخ الدولى على شتى الأصعدة.

وأعرب الوزير اليابانى عن تطلع بلاده للتعاون مع مصر فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وحرص الوزير اليابانى على توجيه التهنئة لمصر على النجاح فى تنظيم مؤتمر المناخ، مؤكدا أن وفد بلاده سوف يبذل كل جهد من أجل المساهمة فى توفير عوامل النجاح للمؤتمر، وهو ما كان محل إشادة وتقدير الوزير سامح شكرى.