الصحة: فحص 1200 شخص ضمن حملة صحة الرئة خلال COP27

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 1200 شخص ضمن حملة "صحة الرئة" تحت شعار "معاك للأفضل"، والتى تم إطلاقها بمدينة شرم الشيخ، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP27)، والتى تستضيفها مصر فى مدينة شرم الشيخ.





وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار- فى بيان، اليوم الجمعة- أن الحملة تستهدف الكشف المبكر عن مرض "الانسداد الرئوى"، بين المدخنين، باستخدام جهاز قياس وظائف التنفس، إلى جانب رفع الوعى الثقافى بخطورة التدخين، وضرورة الإقلاع عنه.

وأكد المتحدث باسم الصحة أهمية مكافحة التدخين فى ضوء مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى، انطلاقا من أن التدخين يعد أحد أسباب التغيرات المناخية، حيث انتشرت فرق الحملة فى الأماكن العامة وأماكن التجمعات والأسواق والمحال التجارية، لتقديم خدماتها للفئات المستهدفة من المواطنين، وضيوف مصر الكرام.

ومن جانبه، قال مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية الدكتور وجدى أمين، إن فرق الحملة تجمع بيانات التاريخ المرضى للمدخنين، وأية شكاوى تنفسية، خاصة السعال المتكرر، مع قياس وظائف التنفس من خلال جهاز قياس كفاءة الرئة.

وأضاف الدكتور وجدى أمين أنه يتم الكشف المبكر عن مرض الانسداد الرئوى وتحديد درجته إلى جانب تقديم النصائح الخاصة بالإقلاع عن التدخين وتوجيه المدخن لأخذ العلاج اللازم، كما يتم متابعة المرضى من خلال هواتفهم، وتوجيههم إلى عيادات صحة الرئة المنتشرة فى مستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن التدخين هو أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بمرض الانسداد الرئوى المزمن، الذى يعد ثالث الأسباب المؤدية إلى الوفاة عالميا، مؤكدا أهمية التشخيص والعلاج المبكرين، لإبطاء تفاقم الأعراض والنوبات.

وتابع أن مرض الانسداد الرئوى المزمن، هو مرض رئوى التهابى مزمن يتسبب فى إعاقة تدفق الهواء إلى خارج الرئتين، موضحا أن التعرض البيئى لدخان التبغ، والتعرض للغبار والأدخنة والمواد الكيميائية هى أبرز العوامل التى تزيد من احتمالات الإصابة بالانسداد الرئوى.

ونوه بأن أعراض مرض الانسداد الرئوى المزمن لا تظهر غالبا إلا بعد تعرض الرئة لضرر كبير، وعادة ما تتفاقم بمرور الوقت، خصوصا إذا استمر التعرض للتدخين، مضيفا أن مؤشرات وأعراض داء الانسداد الرئوى المزمن قد تتضمن ضيق النفس -خصوصا أثناء الأنشطة البدنية- وضيق الصدر، والسعال المزمن الذى قد ينتج عنه مخاط (بلغم) وعدوى الجهاز التنفسى المتكررة، وقلة النشاط، وفقدان الوزن غير المتعمد، وتورم الكاحلين أو القدمين أو الساقين.