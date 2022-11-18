فى عيد تجليسه.. البابا تواضروس راعى المصريين فى الداخل والخارج (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - والبابا تواضروس الثانى حريص على رعاية المصريين فى الداخل والخارج من خلال مشاركتهم فى المؤتمرات والمبادرات وزيارتهم من وقت إلى آخر لتفقد أحوالهم. والفيديوجراف التالى يوضح أبرز مشاركات البابا تواضروس الثانى لأبنائه المصريين فى الداخل والخارج. ومن المقرر أن تضم الكنيسة الأرثوذكسية بذكرى التجليس كلمات شكر وتقدير للبابا تواضرس من كل الإيبارشيات المختلفة وأقباط المهجر وأسقفيات الشباب والخدمات العامة وغيرها من المؤسسات الكنسية الهامة

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