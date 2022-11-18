تعيين المحمدى مساعدا لوزير التعليم لشؤون المديريات

وعمل المحمدى، مساعد رئيس هيئة ضمان جودة التعليم فى الفترة من 2017 إلى 2019.
كما شغل الدكتور أحمد المحمدى للقيام بأعمال الأمين العام لهيئة ضمان جودة التعليم إلى جانب عمله كمساعد رئيس للهيئة فى 2019، فضلا عن عمله فى منصب نائب مدير وحدة جودة التعليم بكلية طب الأسنان فى الفترة من 2015 إلى 2017.
وحصل على درجة أستاذ مساعد فى عام 2022، فضلا عن عمله بشؤون المتابعة بوزارة الصحة والسكان، وفى الأمانة العامة للمركز القومى للبحوث، بالإضافة إلى عضوية هيئة تدريس جامة الأزهر منذ عام 2010.
كما حصل الدكتور أحمد المحمدى، بالإضافة إلى درجة الدكتوراه فى التخصص، على دبلومة إدارة الموارد البشرية جامعة عين شمس 2014، ودبلومة إعداد القادة المتكاملة للترقى للمناصب الإدارية العليا مركز إعداد القادة - جامعة عين شمس 2015، ودبلومة الأزمات والكوارث بالجامعة الأمريكية 2017، وماجستير الإدارة والدعم اللوجستى 2019 من الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا.
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