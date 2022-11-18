وزير الأوقاف: إيصال صكوك الأضاحى إلى مستحقيها بكل عزة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه سيتم إيصال صكوك الأضاحى إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة فى منازلهم، مشددا على أنه ممنوع نهائيا تصوير المواطنين أثناء تسليمهم هذه الصكوك، وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.





جاء ذلك خلال متابعته لاستلام وتسلم الدفعة الـ12 من لحوم صكوك الأضاحى بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، بإجمالى 2 طن ليصل إجمالى ما تم توزيعه حتى الآن 28 طنا، على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى ومشاركة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، فى إطار زيارته للمحافظة لافتتاح مسجد عزبة 9 بقرية الربيعة بمركز دكرنس، بحضور المحافظ الدكتور أيمن مختار. كما حضر افتتاح المسجد الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والمستشار عبدالحميد همام رئيس محكمة جنيات القاهرة، وبعض أعضاء مجلسى النواب والشيوخ. ومن جانبه، ثمن محافظ الدقهلية، جهود وزارة الأوقاف من خلال توزيع صكوك الأضاحى وإطعام الطعام والسلع الغذائية المتنوعة على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

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