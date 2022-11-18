وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يتفقدان توزيع 2 طن من لحوم الصكوك

جدة - نرمين السيد - تفقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ومحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، اليوم الجمعة، عملية توزيع الدفعة الثانية عشر من لحوم الأوقاف بواقع 2 طن من لحوم الأوقاف؛ ليصل إجمالى ما تم توزيعه 28 طنا بمحافظة الدقهلية حتى الآن.





يأتى ذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية بشأن الحماية الاجتماعية وفى ضوء مبادرة "حق الوطن" التى أطلقتها وزارة الأوقاف، وذلك بحضور الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، والمستشار عبد الحميد همام رئيس محكمة جنايات القاهرة، والشيخ صفوت نظير مدير المديرية، والدكتور وائل عبد العزيز مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، وعدد من النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال تفقد سيارات اللحوم، أشار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إلى أن هذه اللحوم تأتى ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التى وجه بها الرئيس السيسى، والتى أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا أوان التراحم والتكافل بين جميع أبناء المجتمع، حيث قامت وزارة الأوقاف بمضاعفة كميات اللحوم التى توزع شهريًّا، من مائة طن إلى مائتى طن شهريًا لـ 200 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

كما أشاد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بجهود وزارة الأوقاف المتميزة على كافة الأصعدة، وخاصة البرامج الاجتماعية، مشيدًا بمشروع لحوم صكوك الأضاحى والإطعام من الأوقاف ودقته وجودة اللحوم ومستوى الأداء فى مختلف جوانبه.