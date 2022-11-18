التضامن تسلم طلاب جامعة حلوان من ذوى الإعاقة أجهزة لاب توب (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة التضامن اﻻجتماعى بالتعاون مع جامعة حلوان حفل توزيع وتسليم أجهزة اللاب توب للطلاب ذوى الإعاقة البصرية بالجامعة فى إطار تحقيق تكافؤ الفرص وتمكين الطلاب ذوى الإعاقة من مواصلة حياتهم العلمية، وذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.





شهد الحفل الدكتور صلاح أحمد هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات المصرية والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور سناء حجازى مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، وحسن بلال مدير البرامج والمشروعات بجميعة اﻷورمان، ووكلاء وعمداء بعض الكليات بالجامعة.

وأكد الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية أن هذا الاحتفال يأتى فى ظل مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2020م، وتتم برعاية وزارة التضامن اﻻجتماعى وقد تم تنفيذ مرحلتين بواقع توزيع 1000 لاب توب بكل مرحلة.

وأضاف هاشم أن المبادرة تستهدف تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية بين الطلاب ذوى اﻹعاقة البصرية والطلاب الآخرين، بتوفير أجهزة لاب توب لذوى الإعاقة البصرية من الطلاب وطالبات الجامعة، وتأتى هذه النسخة بتوفير عدد من أجهزة اللاب توب للطلاب ذوى الإعاقة البصرية بجامعة حلوان بمواصفات خاصة تساعدهم على تيسير العملية التعليمية والدراسة دون وسيط حيث إنها مزودة ببرنامج "برايل"، وعدد من البرامج التى تساعد ذوى الإعاقة البصرية فى التحصيل العلمى وأداء الامتحانات.