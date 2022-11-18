النقل تبرم 4 اتفاقيات فى مجال السكك الحديد والمترو والجر الكهربائى

جدة - نرمين السيد - وقام المهندس كامل الوزير وزير النقل، بتوقيع مذكرة تفاهم بخصوص إطلاق أكاديمية هندسية حديثة للنقل السككى فى مصر، بالتعاون مع شركة "ألستوم مصر لمشروعات النقل"، لتوفير خدمات التدريب والتعليم، وقام بالتوقيع من جانب الشركة أندرو ديليون الرئيس الإقليمى لشركة "ألستوم مصر".

وقال الوزير، إن الشركة تعد من كبرى الشركات العالمية فى توفير أنظمة متكاملة لمستقبل النقل الأخضر الأكثر ذكاءً حول العالم، لذا تستعين بها الوزارة لتنفيذ خطتها الطموحة لتطوير أنظمة النقل المختلفة بالسكك الحديدية والمترو فى مصر، وتسعى الشركة انطلاقًا من المسئولية الاجتماعية تجاه الوطن للتعاون مع جميع شركائها لإطلاق أكاديمية هندسية حديثة للنقل السككى فى مصر لتمكين المشاركين التعلم من قبل المتخصصين فى جامعة ألستوم وكذا خبراء هندسيين رائدين فى مجال النقل.

وأضاف أن توقيع المذكرة يأتى استمرارًا للتعاون مع الشركة لتأسيس الأكاديمية فى مؤتمر المناخ COP27 لتأكيد مكانة النقل السككى بالجر الكهربائى الأخضر المستدام صديق البيئة بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة طبقاً لرؤية مصر 2030.

وأوضح أن الأكاديمية تستهدف تدريب وتأهيل وتوسيع مدارك المهندسين المتدربين لمواكبة التكنولوجيا المتطورة فى هذا المجال وتلبية متطلبات سوق العمل التى تقتضيها مشاريع النقل الأخضر الجارى تنفيذها حاليًا فى الدولة، وكذا بناء قاعدة كبيرة من الأيدى العاملة والعناصر البشرية المدربة فى المجالات الفنية المختلفة مثل (نظم الاتصالات، الإشارات، القوى، التحكم المركزى والصيانة) بما فى ذلك تخصصات إدارة المشروعات لقطاعات السكك الحديدية.

وتضع الأكاديمية 3 برامج للمشاركين فى مختلف الجوانب الفنية بمجالات السكك الحديدية والمترو هى (مبادرة البرنامج التمهيدى بالشراكة مع الهيئة القومية للسكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق، مبادرة البرنامج الفنى بالشراكة مع المعهد القومى للنـقـل، مبادرة البرنامج التدريبى بالشراكة مع المعهد العالى لتكنولوجيا النقل – وردان).

وأضاف الوزير، أن الشركة ستعد بروتوكول تعاون مع الهيئات التابعة للوزارة من خلال تجهيز البرامج والجدول الزمنى للدورات للمراجعة من الهيئات بما يتناسب مع متطلبات كل منها، تمهيدًا لتوقيع "افتتاح برامج الأكاديمية" تحت إشراف وزارة النقل لبدء تنفيذ برامج المبادرة.

كما شهد وزير النقل، توقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة "ألستوم ترانسبورت إس آيه" الفرنسية، بشأن أعمال أنظمة السكك الحديدية وأعمال السكة وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة لمشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وقع الاتفاقية شريف حسن ليل رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، وأندرو ديليون الرئيس الإقليمى لمنطقة أفريقيا بشركة ألستوم ورامى صلاح الدين رئيس مجلس إدارة ألستوم مصر.

وأوضح الوزير أن توقيع الاتفاقية خلال يعكس حرص الدولة على تنفيذ مشروعات النقل الأخضر الجماعية واستكمال شبكة خطوط مترو الأنفاق وتنفيذ الخط السادس للمحافظة على البيئة وتقليل التلوث البيئى والضوضاء لاعتماده على الطاقة الكهربائية النظيفة ما يوفر حياة كريمة للمواطن ويحقق جدوى اقتصادية بالحفاظ على الوقت وتخفيف الاختناقات المرورية وتقليل عدد الرحلات السطحية لوسائل النقل المختلفة وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء مرحلة تنفيذ المشروع وبعد دخوله الخدمة.

وأضاف أن الاتفاقية تستهدف دراسة العرض الفنى والمالى المقدم من الشركة والشروط التمويلية الخاصة بالمشروع، للتفاوض عليها بين الطرفين، على أن تكون المدة الزمنية لهذه الاتفاقية 8 أشهر من تاريخ توقيعها، وتلتزم الشركة بموجب الاتفاقية بتعظيم دور التصنيع المحلى للوحدات المتحركة، بما فى ذلك استخدام المنتجات المصنعة محليًا، على أن تكون نسبة المكون المحلى فى بنود أعمال الانظمة فى حدود 35% وفى بنود الوحدات المتحركة تصل إلى 55%، وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم الحكومة الفرنسية بتوفير منحة لإعداد المرحلة الثانية من دراسات الخط السادس لمترو الأنفاق لإعداد التصميم المبدئى والمواصفات الفنية حتى مرحلة التعاقد.

وأوضح الوزير أن تنفيذ الخط السادس يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستكمال تنفيذ شبكة مترو الانفاق ، حيث وضعت وزارة النقل خطة لتنفيذه فى مسار موازى للخط الأول "العمود الفقرى" للشبكة لتخفيف الضغط عنه حيث يربط بين منطقتى الخصوص ‏والمعادى الجديدة بطول 35 كم (عدد 26 محطة) يبدأ المسار من منطقة الخصوص فى مسار سطحى ثم يرتفع فى مسار علوى حتى محطة دير الملاك ثم يمتد فى مسار نفقى ماراً بمحطة غمرة ليتكامل الخدمة مع الخط الأول للمترو ثم يتقاطع مع الخط الثالث للمترو بمحطة باب الشعرية ثم يستمر ليتقاطع مع الخط الرابع للمترو بمنطقة الفسطاط ثم يمتد فى مسار علوى حتى المعادى الجديدة، ومن المخطط تنفيذ وصلة مفردة بطول 3,4 كم (عدد 3 محطة) من منطقة الستالايت وحتى منطقة ورشة عمرة الخط الأول بطرة البلد لينقل حوالى 1.5 مليون راكب يوميا.

كما شهد وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بالخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة ‏الكبرى (المرج الجديدة- شبين القناطر) بطول حوالى 19 كم و14 محطة ‏لاستيعاب مطالب النقل المتزايدة على طول هذا المسار.

وقع الاتفاقية شريف حسن ليل رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، وأنطونيو رودريجز كاستيلانوس المدير الإقليمى للمكتب الاستشارى الأسبانى بمنطقة الشرق الأوسط وغرب ووسط أسيا.

قال الوزير إن المذكرة تعد بيانًا للنوايا المتبادلة بين الهيئة القومية للأنفاق والمكتب الاستشارى الأسبانى لإعداد الخدمات الاستشارية للمشروع، مؤكدًا أن توقيع المذكرة فى مؤتمر المناخ يستهدف التوسع فى استخدام وسائل النقل السككى بالجر الكهربائى "مترو الأنفاق" لتوفير وسيلة نقل آمنة وعصرية وصديقة للبيئة، وسيتم تقليل الانبعاثات ‏الملوثة للبيئة.

يذكر أنه سيتم إلغاء قطار سكة حديد 23 يوليو - شبين القناطر واستبداله بالمترو فى مسار معزول لتجنب الحوادث، وتحقيق التكامل مع وسائل النقل الأخرى العامة والخاصة لخفض الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية بمناطق الامتداد، ويقدم المكتب الاستشارى ‏TYPSA المستندات المطلوبة لطلب ‏منحة لا ترد من الحكومة الإسبانية تحت مظلة ‏FIEM ‎‏ بدعم من الهيئة‏، وبناءً عليه ‏سيتم بدء الاتفاقية بشروط مقبولة للطرفين على أن تكون المدة الزمنية لمذكرة التفاهم 6 أشهر من ‏تاريخ التوقيع.‏

ويعد الخط الأول لمترو الأنفاق العمود الفقرى لشبكة مترو الأنفاق، وهو أول خط مترو تم تنفيذه فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ويعمل منذ قرابة 40 عاما كما أنه الأعلى كثافة بين خطوط المترو فى العالم، وينقل حوالى مليون راكب يوميًا.

وتولى القيادة السياسية، تطوير الخطوط العاملة أهمية قصوى لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن والمحافظة على الوقت والجهد وخفض زمن التقاطر إلى 2.5 دقيقة لاستيعاب الزيادة المطردة لعدد الركاب وتقليل الزحام على الأرصفة وكذا للحفاظ على الأصول وتقليل تكاليف الصيانة، حيث يجرى حالياً طرح أعمال تطوير الأنظمة الخط الأول.

كما تم التعاقد مع شركة ألستوم لتصنيع وتوريد عدد 55 قطارا للخط الأول بالإضافة إلى التعاقد مع شركة كاف الاسبانية بالتعاون مع شركة ميتسوبيشى اليابانية لإعادة تأهيل عدد 23 قطارا سبق توريدهم منذ حوالى 25 سنة.

وشهد المهندس كامل الوزير وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ أعمال امتداد مشروع سكك حديد العاشر من رمضان (القطار الكهربائى الخفيف ‏LRT‏ المرحلة الرابعة داخل مدينة العاشر من رمضان) بطول حوالى 16 كم و3 محطات لخدمة.

وقع المذكرة شريف حسن ليل رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، وممثل شركة أفيك الصينية والعضو المنتدب.

وأشار الوزير أن تنفيذ هذه المرحلة يأتى فى إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على امتداد القطار الكهربائى الخفيف لخدمة الكتلة السكانية الكبيرة بمدينة العاشر من رمضان للتنقل بسهولة جنوبًا إلى العاصمة الإدارية وشمالا إلى العاشر من رمضان وغربًا إلى محطة عدلى منصور التبادلية التى تضم مجمع متكامل الخدمات على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة (مترو الانفاق- القطار الكهربائى - السكك الحديدية (السويس - عين شمس السوبرجيت وأتوبيس المطار - موقف الأتوبيس الترددى عدلى منصور - السلام).

وأوضح أن الشركة الصينية ستقدم عرض فنى ومالى خلال 3 شهور من تاريخ توقيع المذكرة لتنفيذ الأعمال الهندسية وأعمال السكة والكهروميكانيكية وتوريد القطارات وفقاً لدراسات ومواصفات وأسعار عقد( EPC التصميم – التوريد – الإنشاء) الذى تم ابرامه لتنفيذ المرحلتين الأولى الثانية والتى تم افتتاحهم فى يوليو الماضى، كما ستقوم الشركة بدعم الهيئة فى الحصول على التمويل اللازم بذات شروط تمويل العقد سالف الذكر من مؤسسات التمويل الصينية.

وأكد الوزير أهمية مشروع القطار الكهربائى الخفيف‎" LRT ‎السلام- العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان" باعتباره شريان تنمية جديد لخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة وربطها بالعاصمة الإدارية الجديدة