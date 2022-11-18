عاجل.. السيسى يوجه بتطبيق المواصفات القياسية فى تطوير محور جمال عبد الناصر

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، بأن جولة الرئيس شملت قيامه بتفقد أعمال تطوير محور جمال عبد الناصر، والذى يعد من أهم الشرايين الحيوية بمدينة القاهرة الجديدة وشرق القاهرة امتدادا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ويعتبر من المحاور ذات الكثافة المرورية العالية التى تخدم العديد من المواطنين، حيث ينقل الحركة بين مدخل الطريق الدائرى وصولاً إلى مدخل العاصمة الإدارية الجديدة من محور محمد بن زايد، بما يمثل بديلاً لمحورى التسعين الشمالى والجنوبى، كما أنه يتقاطع مع عدد آخر من المحاور الرئيسية والمهمة مثل محور طلعت حرب ومحور محمد نجيب ومحور الجزيرة ومحور العبور.

وأضاف المتحدث الرسمى أن طول محور جمال عبد الناصر يبلغ حوالى 11 كم وبعرض حوالى 45 متراً وبإجمالى 6 حارات بكل اتجاه بعد التطوير، والذى سيتضمن أيضاً حل مشاكل التقاطعات المباشرة ليتم تحرير المحور واستبدالها بعدد 5 كبارى.

واطمئن الرئيس من العاملين على سير العمل، واستمع لآرائهم، ووجه بضرورة مراعاة تطبيق المواصفات القياسية فى تطوير محور جمال عبد الناصر، بما يشمل أعمال التخطيط المرورى واللافتات الإرشادية للمناطق السكنية والخدمية، أخذاً فى الاعتبار أهمية هذا الأمر لضمان السيولة المرورية بالمحور، والمحاور المتقاطعة معه، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتسهيل حركة المركبات بشكل سلس.