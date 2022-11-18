سامح شكرى: مصر تسعى لتحقيق التزاماتها إزاء قضية المناخ

جدة - نرمين السيد - وأعرب شكرى ـ فى كلمة خلال إحدى الجلسات اليوم (الجمعة) ضمن فعاليات مؤتمر الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ ـ عن شكره العميق لوزراء الدول المشاركة فى مؤتمر شرم الشيخ على دورهم الفعال خلال الأيام الماضية فى تحقيق التقدم والمساعدة على إيجاد حلول بناءة إزاء قضية المناخ.

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