مجلس خبراء البيئة العالمى: الرئيس السيسى أدار مؤتمر المناخ بامتياز

جدة - نرمين السيد - قال دوميط كامل، رئيس مجلس خبراء البيئة العالمى، إن مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ يعتبر هو الحد الفاصل بينه وبين كافة المؤتمرات الماضية، حيث إن هذا المؤتمر سيفصل بين الماضى والمستقبل بشكل كبير، خاصة فى ظل مشاركة أكثر من 190 رئيس وزعيم دولة، إلى جانب اتخاذ العديد من القرارات الهامة.





وأضاف "كامل"، خلال تصريحات عبر "سكايب" مع الإعلامية أميمة تمام فى أولى حلقات برنامج "الشرق الأوسط" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس السيسى أدار مؤتمر المناخ بشكل مميز للغاية، واهتم بالوضع البيئى فى العالم فى كل المؤتمرات العالمية التى حضرها خلال الفترة الماضية، وحمل ملف البيئة على عاتقه بشكل ملحوظ. وتابع رئيس مجلس خبراء البيئة العالمى، أن الرئيس السيسى والقيادة السياسية المصرية بذلت جهود كبيرة فى تنظيم مؤتمر المناخ، والمؤتمر وصل لمرحلة قوية للغاية، خاصة وأن نتائج مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ فعالة جدا حتى الآن. وأوضح، أن العالم أمام أزمة عالمية خطيرة، بانخفاض الوقود وكميات الوقود الأحفورى بمختلف أنواعها، مع الطلب العالى على الفحم العالى ومشتقاته، ولذلك التلوث العالمى قد يزيد بشكل كبير خلال السنوات المقبلة بسبب الطلب الكثيف على الفحم الحجرى.

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