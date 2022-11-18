سامح شكرى يعلن مد مؤتمر المناخ cop27 إلى الغد

جدة - نرمين السيد - ووجه شكرى -خلال كلمته بقمة المناخ كوب 27، اليوم الجمعة- التحية إلى الأطراف التى شاركت فى مفاوضات القمة على مدار الأيام الماضية، مشددا على أنه لابد من التحرك قدما للأمام.

وقال شكرى إن "الوقت ليس فى صالحنا، ولازلت ملتزما بإنهاء هذا المؤتمر غدا مع تبنى العديد من القرارات والإجماع عليها، وهذه القرارات ستكون شاملة".

وتابع أن المجتمع الدولى يدعونا إلى الجرأة والطموح، وعلينا الوصول إلى نتائج ملموسة، مؤكدا أن رئاسة المؤتمر مستعدة لتقديم كل الدعم، وهدفنا تنفيذ الحلول التى تنعكس على الوضع العام.

وطالب شكرى، المشاركين فى القمة، باستغلال الوقت المتبقى فى المناقشات، منوها بأنه ستكون هناك مشاورات ثنائية خلال الساعات المقبلة.