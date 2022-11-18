أبرزها غياب طلاب إعداد وثانوى.. تعليمات مهمة من وزير التعليم للمدارس

جدة - نرمين السيد - واستهل الوزير اللقاء بتهنئة القيادات الجديدة، متمنيا لهم كل النجاح والتوفيق فى مهامهم التى يحددها الهيكل التنظيمى الجديد للوزارة، وإسهامهم بشكل فعال فى تطوير العملية التعليمية فى مصر.

وشدد الدكتور رضا حجازى، على الالتزام بالكتاب الدورى الخاص بمتابعة الغياب اليومى وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكترونى للغياب أسبوعيا لجميع المراحل التعليمية وخاصة غياب طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، فضلا عن تفعيل جدول الحصص المقرر لمعلمى الصفين الثالث الثانوى والثالث الإعدادى، مؤكدا أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية.

وشدد الوزير على تفعيل وحدة التواصل والدعم للمعلمين بالمديريات التعليمية، فى إطار اهتمام الوزارة بالمعلمين وأهمية دورهم الأصيل فى تطوير منظومة التعليم، موجها بالاهتمام بالتواصل مع جميع المعلمين بالمديريات التعليمية لتلقى أى شكاوى خاصة بهم ودراسة وبحث هذه الشكاوى بهدف حلها وإزالة المعوقات والصعوبات التى تواجه المعلمين، ودراسة وبحث أية مقترحات مقدمة من المعلمين لدعم وتطوير العملية التعليمية.

وعن اختبارات الصفين الأول والثانى الثانوى، أشار الوزير إلى أن الاختبارات ستكون إلكترونية على مستوى الإدارة التعليمية بعد إعداد بنوك الأسئلة، وفقا للمواصفات التى حددها المركز القومى للامتحانات والإدارة المركزية للتعليم الثانوى، حيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.

ونوه الوزير بأنه بالنسبة لاختبارات الصف الثالث الثانوى العام، سيتم تدريب الموجهين الأوائل فى كل التخصصات على صياغة المفردات التدريبية والممارسات التدريسية وفق كل مواصفة وعلى آلية وضع الأسئلة تحت إشراف الإدارة المركزية لتطوير المناهج والمركز القومى للامتحانات على أن يقوم مديرو عموم تنمية المواد بالتأكيد على أن الأسئلة تأتى فى إطار المنهج المقرر لكل مادة.

وفيما يخص دمج التكنولوجيا فى البرنامج الدراسى، وجه الوزير بتطبيق المرحلة الثانية من نسبة الـ25% لفترات المشاهدة بالمدارس على مستوى الجمهورية، وممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها الرياضية والثقافية والفنية؛ مما يسهم فى اكتشاف الموهوبين ورعايتهم بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والثقافة.

كما وجه الوزير بتنظيم رحلات للطلاب إلى المشروعات القومية؛ لتعريفهم بما جرى إنجازه على أرض الواقع من هذه المشروعات، وكذلك تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، وقدرات التعلم الذاتى والثقافة العامة والمعرفة بالأحداث الجارية على كافة المستويات، بالإضافة إلى إثراء معلومات الطلاب من خلال البحث والاطلاع المباشر.

وأشار الوزير إلى أن الاهتمام بالقراءة والكتابة لدى لطلاب على رأس أولوياتنا، مؤكدا أن الوزارة تهتم بتعليم الطفل اللغة العربية قراءة وكتابة بجودة عالية، حتى يجيد تعلم العلوم الأخرى.

وأوضح أن الوزارة تسعى إلى التوسع فى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى المحافظات، وفقا للتكليفات الرئاسية التى صدرت مؤخرا خلال المؤتمر الاقتصادى، والمعرض والملتقى الصناعى، مشيرا إلى أن هناك استحسانا كبيرا لإنشاء هذه المدارس، حيث إن عددها الآن يبلغ 43 مدرسة، ونستهدف التوسع فى إنشاء هذه المدارس بالشراكة مع المستثمرين والقطاع الخاص.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورؤساء الإدارات المركزية، ومديرى مديريات التربية والتعليم، ومديرى عموم تنمية المواد التعليمية.