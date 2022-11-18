التأمين الصحى الشامل.. خطوات لإعانة جميع الفئات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - يعتبر مشروع التأمين الصحى الشامل، الذى أطلقته الدولة فى الفترة الأخيرة، من أهم أدوات الحياة الكريمة التى تسعى الدولة لتوفيرها للمواطنين.





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