فى عيد تجليس البابا تواضروس.. مواقف وطنية للبطريرك الـ118 (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فى 18 نوفمبر من كل عام بذكرى تجليس البابا تواضروس الثانى بطريركا على كرسى القديس مار مرقس ليصبح البابا رقم 118 فى تاريخ الكنيسة القبطية.





فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" المواقف الوطنية للبطريرك الـ118. وشارك البابا فى بيان 3 يوليو أهم اللحظات الفارقة فى تاريخ مصر، كما أكد على وحدة الصف خلال لقاء وفد الكونجرس 5 سبتمبر 2013، ودافع عن مصر فى جميع اللقاءات والمحافل الدولية وشرح حقيقة ما يجرى. كما رفض جميع التدخلات الخارجية فى الشأن المصرى عموما والمسيحى خصوصا، ومنح جائزة علا غبور إلى الدكتور مجدى يعقوب 23 يناير 2014، والمشاركة فى مجلس أمناء بيت العائلة فى 13 فبراير 2014.

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