البابا تواضروس.. 10 سنوات من المواقف الوطنية (صور)

جدة - نرمين السيد - ولن نبالغ إذا قلنا أن السنوات العشر السابقة، والتى كان فيها البابا تواضروس على رأس الأسرة المسيحية فى مصر والعالم العربى والمنتمين لطائفة الأرثوذوكس فى الشرق، من السنوات الفارقة، ليس فقط عند الأقباط، ولكن عند الدولة المصرية بأكملها، والتى مرت بسنوات كان الإرهاب فيها يستهدف الجميع بلا هوادة، ويتهم أقباط مصر بأبشع الاتهامات.

قبل تجليس البابا تواضروس بأيام، لاقى الإعلان عن اختياره ارتياحا كبيرا فى الأوساط المسيحية، حيث كانت الثقة فيه بلا حدود لتعزيز روح الانتماء وإخماد نيران الأزمات الطائفية، والتى بالفعل كانت أول خطوات الرجل فى طريقه لخلافة البابا شنودة.

والبابا تواضروس الثانى قبل التجليس، كان أسقفا عام لإبراشية البحيرة، وحصل على بكالوريوس صيدلة الإسكندرية عام 1975 وبكالوريوس الكلية الإكليريكية زمالة الصحة العالمية ببريطانيا عام 1985، أما عن عمله قبل الرهبنة، فكان مديرا لمصنع أدوية بدمنهور، وبدأ رحلته مع الرهبنة فى 31 يوليو 1988 بدير الأنبا بيشوى.

تولى البابا منصبه فى وقت حرج للغاية، كانت الجماعة الإرهابية فيه تسعى بكل الطرق إلى إيقاع الفتنة بين عنصرى الأمة، وقد وصلت ذروة ذلك بعد 30 يونيو، التى خرج فيه الشعب المصرى بجميع طوائفه ليرفض حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وقد ساند البابا تواضروس مطالب الشعب، وساند الجيش بقيادة المشير عبدالفتاح السيسى حينها، وظهر فى يوم 3 يوليو، اليوم الذى حرر مصر من حكم جماعة الشر الإخوانية.

واجه تواضروس حينها اتهامات بشعة، بل واجهت الكنائس والأديرة المصرية أكبر موجة عنف واستهداف من الإرهابيين، وصلت ذروتها بعد فض الاعتصامات المسلحة فى ميدانى رابعة العدوية والنهضة، حيث خرجت جماعات الشر بكل عنف وكراهية صوب المؤسسات والمبانى الدينية المسيحية، لتشعل فيها النيران، ولم تفرق بين صبى أو امرأة، الجميع كان فى مرمى كراهيتهم.

تحلى البابا تواضروس بحكمة ووطنية كبيرة، وقد استطاع بعقله وذكائه أن يفوت الفرصة على جماعة الإخوان الإرهابية، ومسانديها، فى أن يشعلوا الفتنة بين عنصرى الأمة، وكان أحد الأسباب الكبرى فى إخماد نارا كان الله تعالى وحده يعلم مدى تأثيرها فى هذا الوطن، استطاع البابا تواضروس أن يمر بمركب الوطن بأمان وسلام يحسد عليه.

ومن المواقف الوطنية للبابا تواضروس فى تلك الفترة أنه رفض أى تدخل أجنبى لحل أزمات الأقباط فى مصر وقت اندلاع الفتن التى أشعلتها الجماعة الإرهابية، فقد عرضت السفيرة الأمريكية السابقة فى مصر، آن باترسون، على البابا تواضروس الثانى المساعدة فى مشكلات الأقباط، ولكن البابا رفض قائلا: "نعم إن للأقباط مشاكل، ولكن فى تلك الظروف مشاكل الأقباط هى مشاكل المصريين جميعا".

كان هذا الأمر قبيل 30 يونيو، وكان رأى البابا كذلك أيضا بعد 30 يونيو، ما يؤكد أنه رجل المواقف الوطنية النبيلة، الرافضة لأى تدخلات أجنبية، وهو موقف يبين معادن الرجال، ويكشف زيف أعضاء جماعات أهل الشر الذين لا يستحون ولا يخجلون من الاستقواء بالخارج، مثلما فعلت جماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من الجماعات التى أرادت سوءا لبلدها، وبلدها منهم براء.

فى السنوات الأولى من عهد البابا تواضروس استطاع أن ينظم البيت المسيحى، فقد عقد نيافته مؤتمرا فى دير الأنبا بيشوى لإقرار لائحة تنظم الأديرة وشئون الرهبان، وهو أمر كانت تفتقده الأسرة المسيحية، كما أشرف على رسامة عدد كبير من الرهبان والاعتراف، بل وتقنين أوضاع أديرة عديدة فى مصر وخارجها.

استطاع كذلك أن يضع هيكلة جديدة للمجلس الإكيرلكى المختص بشئون الطلاق والزواج، بتأسيس فروع للمجلس فى أكثر من محافظة برئاسة عدد من الأساقفة، وينطبق الحال على كنائس المهجر، وقد ساهم كذلك فى إصدار قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، بعد أن ظلت هذه الموضوعات محل نقاش وجدل كبيرين فى الأوساط المسيحية، وأوساط الدولة كلها.

البابا تواضروس.. سنوات من المحبة لله والوطن

كما يحسب لبابا تواضروس كونه أول بطريرك يهتم بالتواصل مع الشباب، وكذلك اهتمامه الكبير بالتواصل مع بابا الفاتيكان، وذلك بتكرار زياراته ولقاءاته فى الخارج، من أجل احتواء مطالب أقباط المهجر، الذين كانوا فى السابق مختلفين مع الكنيسة المصرية فى بعض القضايا.

استطاع البابا تواضروس فى 10 أعوام أن يعبر بالمسيحيين المصريين إلى بر الأمان، وأن يساهم بقدر كبير فى وأد أى فتن أو أزمات، لإعلاء شأن الدولة، فاستحق فعلا أن يكون رمزا للوطنية والمحبة فى مصر.