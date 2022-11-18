ختام قداس العيد العاشر لتجليس البابا تواضروس بمشاركة 115 أسقفا

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جدة - نرمين السيد - وصلى قداسة البابا قداس العيد العاشر اليوم فى كنيسة التجلى بمركز لوجوس بوادى النطرون، وشاركه الآباء المطارنة والأساقفة ووكيلى البطريركية للقاهرة والإسكندرية أعضاء المجمع المقدس المشاركين فى السيمينار الجارية فعالياته حاليًا بمركز لوجوس، البالغ عددهم 115 عضوًا.
وفى لفتة مؤثرة احتفل أعضاء المجمع المقدس أمس عقب انتهاء الجلسة المسائية، بقداسة البابا وألقى نيافة الأنبا اندراوس أسقف أبو تيج كلمة محبة نيابة عن أعضاء المجمع أعرب خلالها عن تقدير أحبار الكنيسة وشعبها للعمل الدؤوب الذى يقوم به قداسة البابا بكل المحبة والعطاء والاحتمال عبر العشر سنين الماضية، متمنيًا لقداسته المزيد فيما هو قادم.
وعقب انتهاء القداس التقطت صورة تذكارية لقداسة البابا وحوله أعضاء المجمع المقدس بزى الخدمة الكهنوتى.
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