التضامن تعلن تفاصيل مشروع «جذور» لبرنامج «فرصة» فى كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - تتبنى وزارة التضامن الاجتماعى، نهج الاقتصاد الأخضر فى إطار منظومة الاستدامة البيئية، حيث ينفذ برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، مشروع "جذور" لسيدات قرى الجزيرة الخضراء بمحافظة كفرالشيخ.





ويقوم مشروع "جذور" على تنفيذ منتجات من مخلفات سعف وخوص النخيل فى إطار إعادة التدوير، ما ينتج عنه الحد من مخاطر حرق مخلفات النخيل وتقليل الانبعاثات بما لها من أضرار بيئية ومن رفع معدلات التلوث البيئى الناشئ عن تصاعد غاز ثانى أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون وغازات أخرى، ما يتسبب فى ظاهرة الاحتباس الحرارى، وبالتالى زيادة ارتفاع درجات الحرارة.

ويستهدف مشروع "جذور"، الأسر المستفيدة من من برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" بكفر الشيخ، وشهدت المرحلة الأولى للمشروع تمكين المستفيدات من أصول الإنتاج والانتهاء من تدريب عدد من المستفيدين فى المرحلة الحالية، وجرى تدريب المستفيدات من خلال ورش عمل مكثفة على استغلال الخامات البيئية وتنفيذ منتجات تتميز بالجودة والتصميمات المتميزة وتحقق تمكين اقتصادى لرفع مستوى الأسرة ودخلها.

وبدوره قال الدكتور عاطف الشبراوى، مستشار التمكين الاقتصادى ومدير برنامج فرصة، إن البرنامج يهدف إلى ربط الأنشطة المستدامة والاقتصاد الأخضر بأنشطة التمكين الاقتصادى ودعم الباحثين عن فرص التشغيل والتمكين الاقتصادى من مستفيدى شبكة الحماية الاجتماعية والفئات المهمشة خاصة الشباب والمرأة وذوى الإعاقة، ويوفر التدريب والتأهيل وتسهيل الانضمام إلى سوق العمل والحصول علىٍ وظائف لائقة خاصة فى مجالات الوظائف الخضراء.

وأضاف أن البرنامج يشمل 3 مكونات رئيسية هى التحفيز والتشجيع وتعديل سلوك المستفيدين من برامج الحماية والمتعطلين عن العمل، وتوفير فرص التدريب والتوظيف، وأخيرا توفير التدريب وأدوات الإنتاج (نقل الأصول)، بالإضافة إلى تقديم خدمات غير مالية وتدريبات على إدارة المشروعات والشمول المالى وإطلاق مشروع الشبكة القومية لمتطوعى التمكين الاقتصادى.

شارك برنامج فرصة فى قمة مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ بتجربته الرائدة فى مجال ربط الأنشطة المستدامة والاقتصاد الأخضر ومجهودات مجابهة آثار تغيير المناخ بأنشطة التمكين الاقتصادى ودعم الباحثين عن فرص التشغيل والتمكين الاقتصادى.