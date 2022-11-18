رئيس الصين يؤكد ضرورة تسريع التنمية الخضراء بآسيا والمحيط الهادئ

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الصينى "شى جين بينج"، اليوم الجمعة، ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادى والتقنى فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسريع التنمية الرقمية والخضراء بشكل منسق، والدفع باتجاه تحول وتحديث الطاقة والموارد والهياكل الصناعية والاستهلاكية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخضراء





جاء ذلك خلال كلمته أمام الاجتماع الـ 29 لقادة اقتصادات منتدى التعاون الاقتصادى لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) فى تايلاند، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا). ودعا شى إلى بذل جهود لضمان منطقة "آسيا-الباسيفيك" نظيفة وجميلة، وإلى بناء السلام والاستقرار فى المنطقة، لافتا إلى أهمية الاحترام المتبادل والتضامن والتعاون والتشاور بين جميع الأطراف. وأشار الرئيس الصينى إلى ضرورة التأكد من أن التنمية من أجل الشعب ومن قِبل الشعب، وأن ثمارها يتم تقاسمها بين الشعوب، داعيا إلى بذل جهود لتعزيز الرخاء للجميع فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

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